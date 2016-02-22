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VisionBedre sikt

12342PRC1

2
| (1) Omtale
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Vision frontlyskilder gir 30 % mer sikt enn en standard bilpære og sikrer en fremragende lysstråle til en svært gunstig pris og med Original Equipment Quality for høyere sikkerhet og komfort.
Se alle fordeler

Opptil 30 % bedre sikt enn med en standard lyspære

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  • Type lampe: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Opptil 30 % bedre sikt

  • Mest for pengene

  • Antall lyskilder: 1

Vision-pærer projiserer lengre lysstråler enn standard pærer

Vision-pærer projiserer lengre lysstråler enn standard pærer

Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med høy effekt. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde et liv.

Sikkerhet på veien begynner med å se og bli sett

Sikkerhet på veien begynner med å se og bli sett

Lys er en fundamental del av kjøreopplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker. Philips fremmer aktiv sikkerhetsbeskyttelse for å forebygge ulykker ved å øke den totale sikten og opplysningen av veien.

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
1

22/02/2016

España

España

como es posible?

En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........

Denne omtalen gjelder Vision 12342PRC1 Más visión

Denne omtalen gjelder Vision 12342PRC1 Más visión

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