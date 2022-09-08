ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde

Utgått

X-tremeUltinon LED gen2signallys for bil

11067XUWX2

Sterkere og mer elegant lys

Skift til lyssterke Philips X-tremeUltinon LED gen2 T16 ryggelys [~W16W] for sikker og moderne kjøring. De er kraftige, nøyaktige og ser så bra ut at du kan kjøre sikkert samtidig som det ser elegant ut.

Se alle fordeler

Sterkt, holdbart og pulserende LED-signallys

Sterkere og mer elegant lys

  • LED-T16 [~W16W]

  • Antall lyskilder: 2

  • Dagslyseffekt på 12 V, 6000 K

  • Avansert kjøretøysystem

Signaliser i trafikken med klarere utvendig lys

Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer til andre personer i trafikken hvor kjøretøyet ditt skal, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips X-tremeUltinon LED gen2-signallys gir en sterk dagslyseffekt og opptil 6000 K for ryggelys og posisjonslys. Med mer intense farger for bremse- og blinklys, LED-lys som slås på umiddelbart, og et jevnt, godt styrt lys kan du gi andre personer i trafikken nok tid til å reagere på bevegelsene dine.

Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.

Dagslyseffekt på 6000 K gir bedre sikt ved rygging

Sikten din er begrenset når du rygger en bil. Siden du sitter, kan du ikke se alle vinkler på en gang. Og rygging i mørket er enda farligere. Så det er ingen overraskelse at ulykker er vanlige ved rygging. Philips LED-ryggelys gir en kraftig dagslyseffekt opptil 6000 K og lyser opp området rett bak bilen bedre. Og jo mer du kan se, desto sikrere blir du.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.