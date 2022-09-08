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Utgått
11067XUWX2
Sterkere og mer elegant lys
Skift til lyssterke Philips X-tremeUltinon LED gen2 T16 ryggelys [~W16W] for sikker og moderne kjøring. De er kraftige, nøyaktige og ser så bra ut at du kan kjøre sikkert samtidig som det ser elegant ut.
LED-T16 [~W16W]
Antall lyskilder: 2
Dagslyseffekt på 12 V, 6000 K
Avansert kjøretøysystem
Det er avgjørende for sikkerheten at du signaliserer til andre personer i trafikken hvor kjøretøyet ditt skal, slik at du unngår kollisjoner. Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det enda viktigere at signallyset er klart og tydelig. Philips X-tremeUltinon LED gen2-signallys gir en sterk dagslyseffekt og opptil 6000 K for ryggelys og posisjonslys. Med mer intense farger for bremse- og blinklys, LED-lys som slås på umiddelbart, og et jevnt, godt styrt lys kan du gi andre personer i trafikken nok tid til å reagere på bevegelsene dine.
Det viktigste med utvendige lys er å sørge for at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige lysene med LED-lamper. Oppgrader det utvendige lyset med et mer intenst rødt bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart, hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips utvendige LED-blinklys.
Sikten din er begrenset når du rygger en bil. Siden du sitter, kan du ikke se alle vinkler på en gang. Og rygging i mørket er enda farligere. Så det er ingen overraskelse at ulykker er vanlige ved rygging. Philips LED-ryggelys gir en kraftig dagslyseffekt opptil 6000 K og lyser opp området rett bak bilen bedre. Og jo mer du kan se, desto sikrere blir du.
Anmeldelser
Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.