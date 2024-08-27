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    Philips' støtte

    Hva bør jeg gjøre før jeg kvitter meg med Baby Monitor?

    Publisert på 27. august 2024
    Tilbakestill til fabrikkstandard før du avhender Baby Monitor, for å slette og dermed beskytte personlige data.

    Vi anbefaler at du kobler babyenheten fra Philips Avent Baby Monitor+-appen ved å velge alternativet 'koble fra babymonitoren' under innstillingene for babyenhet i appen

    Kontroller at babyenheten er slått på for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Så holder du inne av/på-knappen på babyenheten i 10 sekunder, til LED-signalet begynner å blinke. Fabrikkinnstillingene er nå gjenopprettet.

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