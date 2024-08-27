Tilbakestill til fabrikkstandard før du avhender Baby Monitor, for å slette og dermed beskytte personlige data.



Vi anbefaler at du kobler babyenheten fra Philips Avent Baby Monitor+-appen ved å velge alternativet 'koble fra babymonitoren' under innstillingene for babyenhet i appen



Kontroller at babyenheten er slått på for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Så holder du inne av/på-knappen på babyenheten i 10 sekunder, til LED-signalet begynner å blinke. Fabrikkinnstillingene er nå gjenopprettet.