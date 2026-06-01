Philips Avent Connected Baby Monitor bruker oppdatert, bransjestandardisert krypteringsteknologi ved overføring og lagring av data. Vi overvåker og oppdaterer sikkerhetsløsningene våre kontinuerlig etter hvert som teknologien utvikler seg. De overførte lyd-/videodataene lagres ikke på serverne våre. Alle lagrede videoer og øyeblikksbilder lagres på brukerens mobile enheter.

Er Philips Avent Connected Baby Monitor sikret mot hacking?

Hos Philips gjør vi alt vi kan for å hindre hacking og gi ut oppdateringer. Sørg for at du alltid bruker den nyeste appversjonen og fastvaren for babymonitoren. Hvis du mister smartenheten, gjenoppretter du babymonitoren for å fjerne alle koblinger til den. Du kan også logge på appen fra en annen smartenhet, og slette kontoen. Hvis du er den eneste administratoren, vil alle gjestebrukere også bli koblet fra babymonitoren.

