Hvordan kobler jeg enhetene mine til Philips Avent Baby Monitor+-appen?

Hvis du lurer på hvilke enheter som er kompatible med Philips Avent Baby Monitor+-appen, kan du lese følgende retningslinjer for å hjelpe deg med å koble til.



Hvilke enheter er kompatible med Philips Avent Baby Monitor+-appen? Philips Avent Baby Monitor+-appen er kompatibel med Apple iPhone-enheter som bruker iOS 13 eller nyere, og Android-telefoner som bruker Android 5 eller nyere.



Koble enheten til Baby Monitor+-appen

Når du konfigurerer enheten med Baby Monitor+-appen, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi-nettverk. Hvis Wi-Fi-passordet inneholder et mellomrom, vises det en advarsel i appen.



Denne meldingen minner deg på at du har brukt et mellomrom i Wi-Fi-passordet. Når dette er riktig, klikker du på neste, og du kan fortsette med å koble til enheten.



Støtter Philips Avent Baby Monitor+-appen flere enheter? Du kan koble til flere babymonitorer til appen, men du kan bare se på video fra én babymonitor om gangen. Du vil motta varsler fra de andre babymonitorene som er tilkoblet. Hvis du mottar et varsel og trykker på det, tar appen deg direkte til den babymonitoren. Du kan også velge babymonitoren du vil se fra listen.



Må jeg betale ekstra for å bruke Philips Avent Baby Monitor+-appen? Philips Avent Baby Monitor+ kan lastes ned gratis i App Store eller Google Play Store.

