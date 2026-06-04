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    Philips' støtte

    Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?

    Publisert på 04 June 2026
    Når du registrerer en Sonicare-tannbørste, kan du sjekke om det finnes spesialtilbud. Du kan registrere tannbørsten via Philips.com eller Sonicare-appen. Du kan bare registrere tannbørsten via appen når du har en tannbørste som kan aktiveres med app.

    Registrer produktet via Philips.com

    Logg på Min Philips-kontoen din, eller opprett en ny konto. Når du er logget på, klikker du på «Registrer produktet» og følger instruksjonene.

    Registrer produktet med Sonicare-appen

     
    1. Logg på Min Philips-kontoen din i appen.
    2. Koble tannbørsten til appen via Bluetooth.
    3. Når du er koblet til, klikker du på de tre prikkene nederst til høyre.
    4. Velg «Mine produkter» i menyen.
    5. Klikk på «Registrer produktet», og følg instruksjonene.

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3689/43 , HX3689/44 , HX3792/11 , HX3792/12 , HX7106/01 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX9913/18 , HX3603/01 , HX9911/79 , HX9911/89 , HX9913/17 , HX7101/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/44 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9911/27 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX6352/42 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX6800/44 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX3412/07 , HX3412/34 , HX6850/57 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX8935/33 , HX6837/24 , HX6807/35 , HX6807/24 , HX6800/35 , HX6851/34 , HX6807/51 , HX6800/04 , HX6807/28 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6800/63 , HX6802/04 , HX6803/04 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6807/63 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX6830/44 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9353/56 , HX9351/53 , HX9331/33 , HX9393/93 , HX9363/63 , HX9393/93R1 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9924/03 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX6511/50 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6511/04 , HX9372/04 , HX6511/03 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6631/41 , HX6921/06 , HX6231/40 , HX6631/01 , HX6730/33 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , HX6311/07 , HX6341/07 , HX6511/22 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX9382/04 , HX5350/02 , HX6511/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6711/02 , HX6731/02 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX5551/02 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

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