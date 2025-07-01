Kan jeg bruke bakepapir/aluminiumsfolie i Philips Airfryer?

Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.

Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.

Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.

Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.

Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.

Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.

Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.

Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.

Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.