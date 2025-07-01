ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Kan jeg bruke bakepapir/aluminiumsfolie i Philips Airfryer?

Nei. Av følgende grunner anbefales ikke bruk av bakepapir eller aluminiumsfolie i Philips Airfryer:

  • Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.
  • Hvis du legger bakepapir eller aluminiumsfolie i bunnen av pannen der fettet og skitten samles opp, vil luftstrømmen forstyrres og du vil ikke få et godt stekeresultat.
  • Hvis du har bakepapir eller aluminiumsfolie i Philips Airfryer uten å legge mat på den, kan bakepapiret eller aluminiumsfolien bli trukket inn i varmeelementet og begynne å brenne.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside