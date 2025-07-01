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Kan jeg bruke bakepapir/aluminiumsfolie i Philips Airfryer?
Nei. Av følgende grunner anbefales ikke bruk av bakepapir eller aluminiumsfolie i Philips Airfryer:
- Hvis du dekker til bunnen av kurven, reduseres luftstrømmen inne i Airfryer. Dette fører til at Philips Airfryer gir redusert stekeytelse.
- Hvis du legger bakepapir eller aluminiumsfolie i bunnen av pannen der fettet og skitten samles opp, vil luftstrømmen forstyrres og du vil ikke få et godt stekeresultat.
- Hvis du har bakepapir eller aluminiumsfolie i Philips Airfryer uten å legge mat på den, kan bakepapiret eller aluminiumsfolien bli trukket inn i varmeelementet og begynne å brenne.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›