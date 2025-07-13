Vann/damp lekker fra de-calc-knotten og under bunnen av Philips-strykejernet med dampgenerator
Hvis overflaten under sokkelen på Philips-strykejernet med dampgenerator blir våt, eller hvis det kommer damp og/eller vann ut under EASY DECALC-knotten, finner du mulige årsaker og løsninger i artikkelen nedenfor.
Slå av apparatet og vent i to timer mens det avkjøles. Skru av og på bryteren for å forsikre deg om at den sitter godt på.
Vann og/eller damp kan lekke fra EASY DECALC-bryteren hvis gummipakningen er utslitt. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan du skifter EASY DECALC-bryteren.
Hvis løsningene ovenfor ikke løste problemet, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:PSG8300/20, PSG7200/20, PSG7130/20. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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