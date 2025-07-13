ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Vann/damp lekker fra de-calc-knotten og under bunnen av Philips-strykejernet med dampgenerator

Hvis overflaten under sokkelen på Philips-strykejernet med dampgenerator blir våt, eller hvis det kommer damp og/eller vann ut under EASY DECALC-knotten, finner du mulige årsaker og løsninger i artikkelen nedenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: PSG8300/20, PSG7200/20, PSG7130/20. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside