Den trådløse støvsugeren min fra Philips glir ikke godt på tepper

Det er vanligvis vanskeligere å støvsuge tepper i visse vinkler med den trådløse støvsugeren fra Philips. Dette kan skyldes luvretningen. Hvis du har problemer med å støvsuge teppet i én retning, kan du prøve å endre retning til du finner vinkelen som gir best glidende bevegelse.

Du kan også senke vinkelen på røret slik at munnstykket glir lett over teppet. Det anbefales å støvsuge teppet i luvretningen. Du kan også prøve å justere ned kraften og senke holdehøyden.