Den trådløse støvsugeren min fra Philips glir ikke godt på tepper
Hvis den trådløse støvsugeren fra Philips ikke glir lett på tepper, kan du lese følgende om hva du kan gjøre for å løse dette.
Vi anbefaler at du velger den laveste innstillingen for støvsuging av tepper med den trådløse støvsugeren, spesielt på tepper med høy luv. Høyere innstillinger er svært kraftige og kan gi for mye sugeeffekt mot teppet, noe som gjør det vanskelig for apparatet å gli.
Det er vanligvis vanskeligere å støvsuge tepper i visse vinkler med den trådløse støvsugeren fra Philips. Dette kan skyldes luvretningen. Hvis du har problemer med å støvsuge teppet i én retning, kan du prøve å endre retning til du finner vinkelen som gir best glidende bevegelse. Du kan også senke vinkelen på røret slik at munnstykket glir lett over teppet. Det anbefales å støvsuge teppet i luvretningen. Du kan også prøve å justere ned kraften og senke holdehøyden.
Bortsett fra de to store hjulene på baksiden av munnstykket, er det også to mindre hjul i nedre fremre hjørne av munnstykket. Regelmessig fjerning av forurensning rundt munnstykkehjulene kan bidra til å sikre best mulig resultat.
Informasjonen nedenfor gjelder bare for den trådløse 8000- og 7000-serien. Slå på gulvtypegjenkjenningsfunksjonen på den digitale menyen for å få den beste gjenkjenningen av gulvtypen din.
Merk: Bekreft valget ditt ved å trykke på menyknappen
For detaljerte instruksjoner kan du se videoen nedenfor.
Løste ikke disse trinnene dette problemet? Kontakt oss på http://www.philips.com/support hvis du trenger mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›