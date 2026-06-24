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Philips' støtte

Philips Avent-badtermometeret viser ikke avlesninger.

Philips Avent-badtermometeret skal gjøre livet ditt enklere. Hvis det ikke viser avlesninger, kan det være på tide å bytte batteriet.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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