Philips' støtte
Philips Avent-badtermometeret viser ikke avlesninger.
Philips Avent-badtermometeret skal gjøre livet ditt enklere. Hvis det ikke viser avlesninger, kan det være på tide å bytte batteriet.
- Trykk godt inn for å fjerne måleenheten fra gummihuset (fig. 1)
- Sjekk at det ikke er vanndråper på måleenheten, og tørk det med et papirhåndkle
- Fjern de fire skruene med en liten skrutrekker, og fjern batteridekselet (fig. 2)
- Ta forsiktig ut de tomme batteriene, og sett inn nye batterier (to LR44-knappcellebatterier).
- Skru skruene tilbake på batteridekselet for å lukke det igjen.
- Skyv måleenheten inn igjen i gummihuset.
Merk: Bruk bare de anbefalte batteriene, og sjekk at du har satt sammen enheten riktig før bruk.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›