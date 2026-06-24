Philips' støtte Philips Avent-badtermometeret viser ikke avlesninger.

Philips Avent-badtermometeret skal gjøre livet ditt enklere. Hvis det ikke viser avlesninger, kan det være på tide å bytte batteriet.

Trinnvise instruksjoner Trykk godt inn for å fjerne måleenheten fra gummihuset (fig. 1) Sjekk at det ikke er vanndråper på måleenheten, og tørk det med et papirhåndkle Fjern de fire skruene med en liten skrutrekker, og fjern batteridekselet (fig. 2) Ta forsiktig ut de tomme batteriene, og sett inn nye batterier (to LR44-knappcellebatterier). Skru skruene tilbake på batteridekselet for å lukke det igjen. Skyv måleenheten inn igjen i gummihuset. Merk: Bruk bare de anbefalte batteriene, og sjekk at du har satt sammen enheten riktig før bruk.