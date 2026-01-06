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TAV2000FB/00
Klassisk design, moderne lyd
FM digital stasjonssøking
Bluetooth® 5.4
Batteri du kan bytte selv
Kom for den klassiske designen, bli for den varme lyden. Denne bærbare radioen tar tilbake den avrundede designen og taktile volumknappen til 50-tallsradioene, og en dæsj av varm og overraskende kraftig lyd fra 2,5”-fulltonedriveren. Den perfekte blanding av arv og innovasjon.
Musikk, nyheter, drama eller sport? Hva enn du liker å høre på, gir denne FM-radioen deg krystallklar forbindelse takket være teleskopantennen. Digital stemming gjør stasjonene enkle å finne – og i tillegg kan du lagre 20 forhåndsinnstillinger og angi to favoritter til hurtigtilgangknappene markert 1 og 2 foran på radioen.
Denne klassiske radioen gir deg mer enn bare radio. Bluetooth® 5.4-tilkobling lar deg strømme podkaster, spillelister og mer fra smartenheten din til radioen. Du kan nyte en stabil tilkobling med lyd av høy kvalitet, selv om spillelisten strømmer fra telefonen du lot ligge i et annet rom.
1.5
av 5
2
Anmeldelser
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Bekreftet kjøper
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Denne omtalen gjelder Retro TAV2000FB Kannettava radio
Denne omtalen gjelder Retro TAV2000FB Kannettava radio
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Denne omtalen gjelder Retro TAV2000FB Radio portable
Denne omtalen gjelder Retro TAV2000FB Radio portable
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