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  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
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  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
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  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
  • Ditt liv, dine bevegelser, din musikk

Utgått

Ekte trådløse hodetelefoner

TAT5506BK/00

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Ditt liv, dine bevegelser, din musikk
Disse attraktive, trådløse hodetelefonene er klare for musikk eller samtaler. Støyundertrykking Pro+ stenger ut bakgrunnsstøy – perfekt til å lytte utendørs eller på offentlig transport. Du får sikker og komfortabel passform, og det metalliske utseendet tilfører stil.
Se alle fordeler

Ditt liv, dine bevegelser, din musikk

  • Pro-støyundertrykking

  • To mikrofoner for samtaler med god lyd

  • Trådløst ladeetui

  • IPX5 vannbeskyttelse

Elegant design med Støyundertrykking Pro

Elegant design med Støyundertrykking Pro

Disse trådløse hodetelefonene ser ikke bare flotte ut – de hjelper deg også å fokusere. Avansert støyreduksjon filtrerer ut uønskede lyder, og bevissthetsmodus gjør at du kan høre verden rundt deg. Aktiver forbedret talemodus i Philips Headphones-appen for å prate med noen i nærheten uten å ta ut en ørepropp.

God lyd fra 10 mm neodymdrivere

God lyd fra 10 mm neodymdrivere

Underveis. På toget. I parken eller på treningsstudioet. Uansett hvor du hører på de finjusterte 10 mm driverne, får du god lyd for alle spor, spillelister med mer. Hvis du tar ut en ørepropp, settes musikken på pause. Sett øreproppen tilbake på plass, og musikken starter opp igjen.

Klare samtaler med én ørepropp eller begge

Klare samtaler med én ørepropp eller begge

Med to mikrofoner fokusert på stemmen din blir det lett å høre deg, og du kan doble taletiden ved å bruke én ørepropp mens den andre lades. Mikrofonene tilordnes automatisk til øreproppen du bruker, og du bytter ganske enkelt om når øreproppen går tom for strøm.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Fordeler

Son et batterie

Ulemper

Boîtier gros

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT5506BK Casque True Wireless

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT5506BK Casque True Wireless

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.