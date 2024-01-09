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Utgått
TAT5506BK/00
Pro-støyundertrykking
To mikrofoner for samtaler med god lyd
Trådløst ladeetui
IPX5 vannbeskyttelse
Disse trådløse hodetelefonene ser ikke bare flotte ut – de hjelper deg også å fokusere. Avansert støyreduksjon filtrerer ut uønskede lyder, og bevissthetsmodus gjør at du kan høre verden rundt deg. Aktiver forbedret talemodus i Philips Headphones-appen for å prate med noen i nærheten uten å ta ut en ørepropp.
Underveis. På toget. I parken eller på treningsstudioet. Uansett hvor du hører på de finjusterte 10 mm driverne, får du god lyd for alle spor, spillelister med mer. Hvis du tar ut en ørepropp, settes musikken på pause. Sett øreproppen tilbake på plass, og musikken starter opp igjen.
Med to mikrofoner fokusert på stemmen din blir det lett å høre deg, og du kan doble taletiden ved å bruke én ørepropp mens den andre lades. Mikrofonene tilordnes automatisk til øreproppen du bruker, og du bytter ganske enkelt om når øreproppen går tom for strøm.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Fordeler
Son et batterie
Ulemper
Boîtier gros
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT5506BK Casque True Wireless
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT5506BK Casque True Wireless