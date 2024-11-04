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  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
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  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
  • Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen

Utgått

Ekte trådløse hodetelefoner

TAT3508BK/00

3.2
| (12) Anmeldelser
Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen
Alltid på! Disse ekte trådløse støyreduserende øreproppene høres bra ut, og de reduserer vindstøy. Du kan fordype deg i låtene dine og få glede av klare samtaler mens du er på farten. Ha ladeetuiet i lommen, og du er klar for dagen.
Se alle fordeler

Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen

  • Naturlig lyd

  • Støyundertrykking

  • Tydeligere samtaler på farten

  • BLUETOOTH LE-lyd*

Hør alltid musikken. Støyundertrykkende

Hør alltid musikken. Støyundertrykkende

Støyundertrykking demper ekstern støy, inkludert vind, slik at du kan fokusere på melodier eller samtaler. La den stå på automatisk, eller bruk Philips Headphones-appen til å justere. Vil du høre mer av det som skjer rundt deg? Trykk på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus.

Klarere samtaler på farten. De hører deg, ikke støyen

Klarere samtaler på farten. De hører deg, ikke støyen

Når du er i en samtale, fanger en dedikert mikrofon opp lyden av stemmen din, mens en AI-algoritme fjerner bakgrunnsstøy fra omgivelsene rundt deg. Personen du snakker med, vil høre deg, ikke trafikken eller lyden av folk som står ved siden av deg!

Bedre tilkobling og lyd. Neste generasjons Bluetooth*

Bedre tilkobling og lyd. Neste generasjons Bluetooth*

Disse øreproppene fungerer med enheter som støtter Bluetooth LE-lyd og LC3-kodeken* for å gi deg en stødigere tilkobling og merkbart bedre lyd. Lyden blir ikke dårlig hvis du strømmer musikk eller tar imot samtaler i områder med dårlig signal, og det er nesten ingen forsinkelser hvis du ser på film eller spiller spill.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.2

av 5

12

Anmeldelser

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Fordeler

Tolles Tragegefühl

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Bekreftet kjøper

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Fordeler

Lange Akkudauer , guter klang

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

26/09/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God bass

Funker veldig bra, men tøver litt med BT tilkoblinga nå og da.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. En programvareoppdatering er nødvendig. Philips Headphones-appen varsler deg når den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig.