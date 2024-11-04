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Utgått
TAT3508BK/00
Naturlig lyd
Støyundertrykking
Tydeligere samtaler på farten
BLUETOOTH LE-lyd*
Støyundertrykking demper ekstern støy, inkludert vind, slik at du kan fokusere på melodier eller samtaler. La den stå på automatisk, eller bruk Philips Headphones-appen til å justere. Vil du høre mer av det som skjer rundt deg? Trykk på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus.
Når du er i en samtale, fanger en dedikert mikrofon opp lyden av stemmen din, mens en AI-algoritme fjerner bakgrunnsstøy fra omgivelsene rundt deg. Personen du snakker med, vil høre deg, ikke trafikken eller lyden av folk som står ved siden av deg!
Disse øreproppene fungerer med enheter som støtter Bluetooth LE-lyd og LC3-kodeken* for å gi deg en stødigere tilkobling og merkbart bedre lyd. Lyden blir ikke dårlig hvis du strømmer musikk eller tar imot samtaler i områder med dårlig signal, og det er nesten ingen forsinkelser hvis du ser på film eller spiller spill.
3.2
av 5
12
Anmeldelser
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Fordeler
Tolles Tragegefühl
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Bekreftet kjøper
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Fordeler
Lange Akkudauer , guter klang
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Hitcher777
26/09/2024
Norge
Bekreftet kjøper
God bass
Funker veldig bra, men tøver litt med BT tilkoblinga nå og da.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner
En programvareoppdatering er nødvendig. Philips Headphones-appen varsler deg når den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig.