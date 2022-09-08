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2000 seriesEkte trådløse hodetelefoner

TAT2149WT/00

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Liten, men kraftig

Med å-så-komfortabel design ser og føles disse små trådløse øreproppene bra ut hele dagen lang! De har mye innhold i en liten pakke, med flott lyd og ekstra bass ved lavt volum. Skal du ut? Etuiet får til og med plass på en nøkkelring.

Se alle fordeler

Liten, men kraftig

  • Små, ekte trådløse ørepropper

  • Ladeetui med nøkkelring

  • Naturlig lyd. Dynamisk bass

  • Klare samtaler

Ultrasmå ørepropper. Superkomfortabel passform

Ultrasmå ørepropper. Superkomfortabel passform

Disse ekte trådløse øreproppene, som er våre minste noensinne, har en utforming med lav profil som passer bra – og føles bra – gjennom hele dagen. Proppene sitter i det ytre øret, slik at det ikke stikker noen spiss inn i øregangen. Hvis du trenger litt mer grep, kan du velge mellom tre ulike størrelser silikonhylser (inkludert).

Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Disse ekte trådløse øreproppene er kanskje små, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få den beste lyden ut av driverne på 10 mm. Trykk på den venstre øreproppen for å aktivere dynamisk bass eller Philips Headphones-appen, så kan du nyte bassen fullt ut, selv om du lytter stille.

Klare samtaler. De hører hva du sier

Klare samtaler. De hører hva du sier

Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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