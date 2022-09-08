Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Disse ekte trådløse øreproppene er kanskje små, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få den beste lyden ut av driverne på 10 mm. Trykk på den venstre øreproppen for å aktivere dynamisk bass eller Philips Headphones-appen, så kan du nyte bassen fullt ut, selv om du lytter stille.