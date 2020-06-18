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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Over øret
Svettebestandige/vanntette
Disse hodetelefonene gir deg opptil 20 timers uavbrutt avspilling for problemfri nytelse når du hører på musikk på farta.
La treningsspillelisten din ta deg til neste nivå. Perfekt innstilte akustiske neodymdrivere på 40 mm gir deg bassen du trenger for å holde motivasjonen oppe. Konstruksjonen med lukket bakside gir god passiv støyisolering. Du kan skru opp lyden uten å plage andre.
De myke, pustende ørekopputene er fylt med en avkjølende gele – uansett hvor hardt du jobber, holder hodetelefonene seg kjølige mot huden. Putene er også avtakbare for enkel rengjøring.
4.6
av 5
74
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Mange_12
18/06/2020
Sverige
Grymma sportlurar!
Grymma sportlurar, jag har tidigare bara använt in-ear lurar när jag löptränar eftersom jag har tyckt att over-ear blir för svettigt och varmt. Ett problem som jag har med in-ear lurar är att de ofta ramlar ur när jag börjar svettas men med dessa lurar är det helt annorlunda, dom sitter bra och känns svala trots att jag svettas ganska mycket och det är lätt att plocka av kuddarna och skölja av dem efter löprundan. Ytterligare plus är att de har bra batteritid och att de släpper in lagom mycket bakgrundsljud vilket är skönt när man tränar utomhus.
Fordeler
Bekväma, svala, bra batteritid, lätta att tvätta av
Denne omtalen gjelder TASH402BK Trådlösa hörlurar
Denne omtalen gjelder TASH402BK Trådlösa hörlurar
Hilleville
18/04/2020
Sverige
Perfekt för löpning!
Utmärkt ljud! Sitter bra och är lätta! Perfekta under löprundan!
Fordeler
Lätta, bra ljud
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TASH402BK Trådlösa hörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TASH402BK Trådlösa hörlurar
Yeljsa
29/05/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Recommend for sports and work enthusiast!
Just recently got these headphones to test and I can tell you these are next level! The sound quality is way better than average it has a decent quality bass and the cancellation feature is in a league of there own!. Once fully charged I got the 20 hours out of these as stated which im chuffed about. The design is great. It looks amazing and the fit is better than most and comfortable for hours of exercise if thats what your into. Ive had to give these a clean and detaching the ear cuffs is very accessible for all people. The feature of automated bluetooth connection is a plus as it lets me connect between my phone and laptop within seconds. Overall id recommend to grab these headphones if you can!
Fordeler
Great sound, great charge life, superb comfort and noise cancellation. Easerly cleanable
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TASH402BK Wireless Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TASH402BK Wireless Headphones
Faktiske resultater kan variere