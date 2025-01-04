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  • Våkne og vær klar til å sette i gang
  • Våkne og vær klar til å sette i gang
  • Våkne og vær klar til å sette i gang
  • Våkne og vær klar til å sette i gang
  • Våkne og vær klar til å sette i gang
  • Våkne og vær klar til å sette i gang
  • Våkne og vær klar til å sette i gang
  • Våkne og vær klar til å sette i gang

Klokkeradio

TAR3205/12

3.1
| (42) Anmeldelser
Våkne og vær klar til å sette i gang
Gjør det enkelt med denne digitale FM-klokkeradioen. Massevis av forhåndsinnstillinger gjør det enkelt å navigere på stasjonene, og du kan stille inn alarmen slik at du våkner til et rolig, lett økende radiovolum. Vil du sove lenge? Bare strekk ut armen og trykk på slumreknappen.
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Våkne og vær klar til å sette i gang

  • FM, digital tuning

  • Dobbel alarm

FM-digitalradio

FM-tuneren gir klar dekning, og du kan stille inn opptil ti forhåndsinnstilte stasjoner. Skjermen viser klokkeslettet tydelig.

Tidsinnstilt avslåing. Fall i søvn mens du lytter til radioen

Drøm deg bort med favorittstasjonen som spilles i bakgrunnen. Du kan stille inn klokkens funksjon for tidsinnstilt avslåing for å spille radioen i opptil to timer. Etter at den forhåndsinnstilte tiden er utløpt, slås radioen av.

Dobbel alarm. Én klokke, to vekkealarmer

Med funksjonen for dobbel alarm kan du stille inn to forskjellige alarmer, og funksjonen Myk oppvåkning spiller av radiolyd med et gradvis økende volum for å gi deg en myk start på dagen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.1

av 5

42

Anmeldelser

04/01/2025

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Klockradio

Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR3205 Klockradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR3205 Klockradio

23/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Compact unit with bright display numerals

My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.

Fordeler

Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.

Ulemper

I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR3205 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR3205 Clock Radio

25/05/2022

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Erwartumgen voll erfüllt

Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.

Fordeler

geringes Gewicht

Ulemper

Radio empfang könnte besser sein.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR3205 Radiowecker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR3205 Radiowecker

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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