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TAR3205/12
FM, digital tuning
Dobbel alarm
FM-tuneren gir klar dekning, og du kan stille inn opptil ti forhåndsinnstilte stasjoner. Skjermen viser klokkeslettet tydelig.
Drøm deg bort med favorittstasjonen som spilles i bakgrunnen. Du kan stille inn klokkens funksjon for tidsinnstilt avslåing for å spille radioen i opptil to timer. Etter at den forhåndsinnstilte tiden er utløpt, slås radioen av.
Med funksjonen for dobbel alarm kan du stille inn to forskjellige alarmer, og funksjonen Myk oppvåkning spiller av radiolyd med et gradvis økende volum for å gi deg en myk start på dagen.
3.1
av 5
42
Anmeldelser
Berlind
04/01/2025
Sverige
Bekreftet kjøper
Klockradio
Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR3205 Klockradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR3205 Klockradio
DonaldO63
23/02/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Compact unit with bright display numerals
My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.
Fordeler
Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.
Ulemper
I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR3205 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR3205 Clock Radio
Leppa
25/05/2022
Deutschland
Bekreftet kjøper
Erwartumgen voll erfüllt
Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.
Fordeler
geringes Gewicht
Ulemper
Radio empfang könnte besser sein.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR3205 Radiowecker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR3205 Radiowecker