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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Kompakt, bærbar radio
Analogt FM/AM-kanalsøk
Innebygd li-ion-batteri
Blinkende SOS-lys
Denne praktiske bærbare radioen er den perfekte følgesvennen for lange dager utendørs. Den tar inn klare radiosignaler, lader andre enheter og lyser opp veien med en kraftig lommelykt. Du kan til og med sende ut en kraftig SOS-alarm med blinkende lys i nødstilfeller.
Denne praktiske radioen vil ikke skuffe deg. Radioen lades med den medfølgende USB-C-ledningen for opptil 32 timer med radioavspilling med et fornuftig lydvolum.
Du vil aldri gå tom for strøm! Du vil alltid ha en reserveløsning med solceller oppe på radioen eller ved å sveive på håndtaket. Radioen kan også bruke tre AAA-batterier (ikke inkludert). USB-A-porten lar deg bruke radioen til å lade andre enheter i nødstilfeller.
4.3
av 5
14
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch
Denne omtalen gjelder TAR1609 Portable radio with torch
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Fordeler
Multifunktional
Ulemper
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe