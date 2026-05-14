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TAR1509/00
FM/AM
Analog kanalinnstilling
Batteridrevet
Med denne superbærbare FM/AM-radioen får du klar lyd til alle favorittene dine. Analogt kanalsøk gjør det enkelt å finne det du leter etter, og den lange teleskopantennen gir best mulig mottak uansett hvor du er.
Med to tommelhjul kan du stille inn radioen og kontrollere volumet, og det er en praktisk sidebryter for å bytte mellom FM- og AM-bølgebånd. Det store, klare kanalsøkvinduet lar deg se hvilken frekvens du er innstilt på, og en LED-indikator lyser når signalet er sterkt.
Denne analoge radioen er liten nok til å gli inn i en lomme, eller du kan la den henge fra håndleddet ved hjelp av den medfølgende snoren. 2 stk. AAA-batterier driver lyden, og det er en hodetelefoninngang for privat lytting: Perfekt hvis du vil høre de nyeste sportsresultatene mens du er ute og handler!
3.8
av 5
4
Anmeldelser
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Fordeler
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Ulemper
No incluye auriculares ni pilas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Fordeler
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Ulemper
En principio nada
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil
Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil