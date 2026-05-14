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  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
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  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
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  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren

Bærbar FM/AM-radio

TAR1509/00

3.8
| (4) Anmeldelser
Lommeklassikeren
Ta med deg radio! Gled deg over godt mottak og klar lyd fra den bærbare FM/AM-radioen som er liten nok til å få plass i lommen. Musikk, sport eller nyheter – enkle kontroller gjør det lett å finne favorittstasjonene dine på farten.
Se alle fordeler

Lommeklassikeren

  • FM/AM

  • Analog kanalinnstilling

  • Batteridrevet

Klassisk design, klar lyd, flott mottak

Klassisk design, klar lyd, flott mottak

Med denne superbærbare FM/AM-radioen får du klar lyd til alle favorittene dine. Analogt kanalsøk gjør det enkelt å finne det du leter etter, og den lange teleskopantennen gir best mulig mottak uansett hvor du er.

Enkel enhåndskontroll

Enkel enhåndskontroll

Med to tommelhjul kan du stille inn radioen og kontrollere volumet, og det er en praktisk sidebryter for å bytte mellom FM- og AM-bølgebånd. Det store, klare kanalsøkvinduet lar deg se hvilken frekvens du er innstilt på, og en LED-indikator lyser når signalet er sterkt.

Superbærbar med hodetelefoninngang for privat lytting

Superbærbar med hodetelefoninngang for privat lytting

Denne analoge radioen er liten nok til å gli inn i en lomme, eller du kan la den henge fra håndleddet ved hjelp av den medfølgende snoren. 2 stk. AAA-batterier driver lyden, og det er en hodetelefoninngang for privat lytting: Perfekt hvis du vil høre de nyeste sportsresultatene mens du er ute og handler!

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

4

Anmeldelser

3
2

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Fordeler

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Ulemper

No incluye auriculares ni pilas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Fordeler

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Ulemper

En principio nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

Denne omtalen gjelder TAR1509 Radio FM/AM portátil

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