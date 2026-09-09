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The Roller
Et ikon er gjenfødt. The Roller bringer ekte stereolyd og sømløs tilkobling med en umiskjennelig 80-tallsstil. Den er dristig, høylytt og leverer dyp, veldefinert bass som er hardtslående og treffsikker.
Slående lyd. Retro utseende
120 W MAKS. (60 W RMS)
Opptil 24 timers avspillingstid
IP67-støvtett/-vanntett
The Roller-høyttaleren ser kanskje ut som den gjorde i mixtape-æraen, men den har blitt videreutviklet for å levere maks. 120 W (60 W RMS) effekt og bass som er dypere enn noensinne. Hvis du er utendørs, kan du slå på Moving Sound for å holde bassen sterk og lyden klar i friluft.
To drivere på 8,9 cm, dedikerte diskanthøyttalere og et aktivt delefilter samarbeider for å skille diskant fra bass på en presis måte. To passive radiatorer gir dypere bass. Resultatet? Ekte stereolyd med kraftig dybde og skarpe, klare detaljer.
Bluetooth® 6.0 lar deg streame uten irriterende fall i lyden, og du kan koble The Roller til to enheter samtidig. Du kan også koble en ekstern enhet til USB-C-porten og lytte til musikk på den måten.
4.9
av 5
19
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Del av opprykk
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Leonw97
08/09/2026
Deutschland
Gutes Teil für unterwegs!
Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.
Fordeler
Guter Sound, lange Spielzeit
Ulemper
Aussehen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ini161
08/09/2026
Deutschland
Super Sound
Hört sich super an. Klingt, als wäre eine Riesen Anlage da
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. The Auracast™-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.
IP67-klassifiseringen innebærer at høyttalerdriveren er støvtett og kan senkes ned i vann i opptil 30 minutter ved en dybde på opptil 1 m.