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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
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  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller
  • The Roller

Moving SoundTrådløs høyttaler

TAMS60Y/00

4.9

| (19) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

Et ikon gjenfødes. The Roller kombinerer ekte stereolyd og sømløs tilkobling med sin umiskjennelige 80-tallsstil. Den er dristig, den spiller høyt og leverer den typen dyp, veldefinert bass som slår hardt og holder seg stram.

Se alle fordeler

The Roller

  • Slående lyd. Retro utseende

  • 120W MAKS. (60W RMS)

  • Opptil 24 timers spilletid

  • IP67 støvtett/vanntett

Et 80-tallssymbol, gjenoppfunnet

Et 80-tallssymbol, gjenoppfunnet

The Roller-høyttaleren ser kanskje ut som den gjorde i mixtape-æraen, men den har blitt videreutviklet for å levere maks. 120 W (60 W RMS) effekt og bass som er dypere enn noensinne. Hvis du er utendørs, kan du slå på Moving Sound for å holde bassen sterk og lyden klar i friluft.

Nymotens akustikk. Aktivt toveis stereosystem

Nymotens akustikk. Aktivt toveis stereosystem

To drivere på 8,9 cm, dedikerte diskanthøyttalere og et aktivt delefilter samarbeider for å skille diskant fra bass på en presis måte. To passive radiatorer gir dypere bass. Resultatet? Ekte stereolyd med kraftig dybde og skarpe, klare detaljer.

Bluetooth®-flerpunktstilkobling og USB-lyd

Bluetooth®-flerpunktstilkobling og USB-lyd

Bluetooth® 6.0 lar deg streame uten irriterende fall i lyden, og du kan koble The Roller til to enheter samtidig. Du kan også koble en ekstern enhet til USB-C-porten og lytte til musikk på den måten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.9

av 5

19

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Gutes Teil für unterwegs!

Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.

Fordeler

Guter Sound, lange Spielzeit

Ulemper

Aussehen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Super Sound

Hört sich super an. Klingt, als wäre eine Riesen Anlage da

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmerket og -logoene er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.

  2. IP67-klassifiseringen betyr at høyttalerelementet er støvtett og kan senkes ned i vann i opptil 30 minutter på en dybde på opptil 1 m.