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Trådløse høyttalere
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Moving Sound Trådløs høyttaler
Støtte
TAMS60B/00
Tilgjengelig i
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Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
For iOS og Android
Støtter kontroll av utvalgte modeller av Philips Bluetooth-høyttalere, soundbars, partyhøyttalere, mikrosystemer, CD soundmachine-enheter og bærbare radioer.
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