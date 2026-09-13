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Fri frakt fra 1000 NOK
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Ringo Duo
Fjærlette hodetelefoner med ikonisk 80-tallsdesign og slående moderne lyd. Du kan bruke dem trådløst eller med kabel, og de leveres med svarte, gule og oransje øreputer for maksimal retrofølelse.
Slående lyd. Retrodesign
Lytt trådløst eller med kabel
Opptil 26 timers spilletid
USB-C-kabel følger med
Utseendet sier spol tilbake. Lyden sier akkurat nå. Med spesialtilpassede 40 mm-elementer gir disse on-ear-hodetelefonene deg varm lyd med fyldig bass og klar vokal. Lytt trådløst, eller bruk den medfølgende USB-C-kabelen for å nyte musikken med kabel.
Ringo Duo-hodetelefonene veier bare 80 g, og den fjærlette hodebøylen kan enkelt justeres for perfekt passform. Du får tre sett med ekstra øreputer i svart, gult og oransje, slik at du kan mikse uten å matche.
Du får opptil 26 timers spilletid på én fullading, som tar 2 timer via USB-C. Trenger du en rask opplading, gir bare 15 minutters lading av disse hodetelefonene deg 6 timer ekstra spilletid.
Priser
4.9
av 5
38
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
FranziskaT
13/09/2026
Deutschland
Del av opprykk
Toller Sound
Zunächst war ich skeptisch da die Retro-Kopfhörer eher wie für Kinder aussehen. Jetzt gefällt mir allerdings der bunte Style sehr. Sie lassen sich leicht über Bluetooth verbinden und haben einen klaren Sound. Über den Kopfhörer lässt sich auch die Lautstärke einstellen oder der Song pausieren. Ich finde es gut, dass man sich mit den Kopfhörern frei bewegen kann und die Schritte bei Bewegung nicht dumpf hallen. Die schwarzen Puffer sind ganz weich an den Ohren und Polstern gut. Für noch mehr Farbe kann man sie auch gegen Gelb oder Orange austauschen. Ich finde das Produkt klasse und nutze es zum Sport und zum Relaxen.
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1YL Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1YL Kabellose On-Ear-Kopfhörer
MariaP
09/09/2026
Deutschland
Del av opprykk
Leicht, bequem und richtig stylisch.
Ich liebe die Philips Moving Sound Kopfhörer! Sie sind superleicht, bequem und lassen sich gut anpassen, sodass sie auch bei längeren Tragen angenehm sitzen. Besonders cool finde ich das Retro-Design- die bunten Ohrpolster machen sie zum einem echten Hingucker. Der Sound ist für die Größe echt top, die Verbindung über Bluetooth klappt bei mir problemlos und auch der Akku hält lange. Mega praktisch und definitiv mein neuer Favorit.
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Mateos_Mom
08/09/2026
Deutschland
Die Kopfhörer haben sehr geilen Sound
Top Bass, cooles Design, und viel Recycltes Plastik :)
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08