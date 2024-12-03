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  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.
  • Elegant utseende. Suveren lyd.

Utgått

Mikromusikkanlegg

TAM4505/12

4
| (42) Anmeldelser
Elegant utseende. Suveren lyd.
Berik hjemmelyttingen med dette klassiske mikrosystemet. Gled deg over krystallklar digital DAB+-/FM-radio, strøm musikk og podkaster, og spill av CD-er – alt med fyldig lyd på 60 W. Du kan koble til andre kilder via USB eller lydinngang.
Se alle fordeler

Elegant utseende. Suveren lyd.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB-port for lading

  • 60 W, Lydinngang

All musikken din

Med dette stilige mikroanlegget kan du strømme spillelister, spille av CD-er og høre på DAB+- og FM-radio. Den digitale radiomottakeren med 20 forhåndsinnstillinger gir klart mottak, og CD-spilleren kan lese MP3-CD-er og CD-plater.

Bassreflekshøyttalere. Fyldigere lave toner

Disse høyttalerne i bokhyllestil gir klar lyd og god bass takket være kombinasjonen av basshøyttaler, diskanthøyttaler og bassrefleksporter. Maksimal utgangseffekt på 60 W gir kraftig lyd i alle rom. Perfekt for en stue eller åpen planløsning.

Klassisk design

Den totonede sentralenheten og høyttalerkabinettene har designreferanser til separate hi-fi-enheter. Den teksturerte volumkontrollskiven gir en tilfredsstillende analog følelse når du bruker den. Med knappene foran på enheten kan du velge kilde og avspilling.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

42

Anmeldelser

03/12/2024

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bra ljud och mottagning.

Jag kan inte ansluta hörlurar till Bluetooth! Har försökt mycket. En kille på er kundtjänst säger att de är kompatibla. Hur gör jag?

Fordeler

Bra pris, bra ljud.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM4505 Mikromusiksystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM4505 Mikromusiksystem

07/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Good Value

The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.

Fordeler

Plenty of features

Ulemper

Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM4505 Micro Music System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM4505 Micro Music System

23/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

This system is great

It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.

Fordeler

All super as yet.

Ulemper

Not found any

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM4505 Micro Music System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAM4505 Micro Music System

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.