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Utgått
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-port for lading
60 W, Lydinngang
Med dette stilige mikroanlegget kan du strømme spillelister, spille av CD-er og høre på DAB+- og FM-radio. Den digitale radiomottakeren med 20 forhåndsinnstillinger gir klart mottak, og CD-spilleren kan lese MP3-CD-er og CD-plater.
Disse høyttalerne i bokhyllestil gir klar lyd og god bass takket være kombinasjonen av basshøyttaler, diskanthøyttaler og bassrefleksporter. Maksimal utgangseffekt på 60 W gir kraftig lyd i alle rom. Perfekt for en stue eller åpen planløsning.
Den totonede sentralenheten og høyttalerkabinettene har designreferanser til separate hi-fi-enheter. Den teksturerte volumkontrollskiven gir en tilfredsstillende analog følelse når du bruker den. Med knappene foran på enheten kan du velge kilde og avspilling.
4.0
av 5
42
Anmeldelser
Farbror Nisse
03/12/2024
Sverige
Bekreftet kjøper
Bra ljud och mottagning.
Jag kan inte ansluta hörlurar till Bluetooth! Har försökt mycket. En kille på er kundtjänst säger att de är kompatibla. Hur gör jag?
Fordeler
Bra pris, bra ljud.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM4505 Mikromusiksystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM4505 Mikromusiksystem
Mikky Finn
07/01/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Good Value
The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.
Fordeler
Plenty of features
Ulemper
Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM4505 Micro Music System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM4505 Micro Music System
Ribbon
23/03/2021
United Kingdom
This system is great
It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.
Fordeler
All super as yet.
Ulemper
Not found any
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM4505 Micro Music System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM4505 Micro Music System