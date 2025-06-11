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Bassreflekshøyttalere
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, lydinngang
Du får klar stereolyd og dyp bass med disse høyttalerne i bokhyllestil, som utnytter systemets kraftige 20 W (RMS) utgang, 3-tommers woofere og bassrefleksporter til det fulle. Med digital lydkontroll kan du velge mellom forhåndsinnstilte lydstiler, slik at du alltid får den beste lyden for det du lytter til – fra musikk til hørespill.
Musikk, podkaster, nyheter, hørespill, sport – listen bare fortsetter og fortsetter. Du kan stille inn på krystallklar DAB+-/FM-radio, strømme lyd via Bluetooth eller koble til andre kilder, som minnepinner, via USB eller platespillere via lydinngang. Den digitale radiotuneren med 20 forhåndsinnstillinger gir krystallklar dekning, og CD-spilleren kan lese MP3-CD-er og innspilte CD-er.
Bluetooth LE-lyd og LC3-kodeken støttes for merkbart bedre lyd ved strømming. Auracast støttes også, slik at du kan strømme fra en kompatibel smartenhet til mikrosystemet og andre Auracast-kompatible høyttalere.
4.8
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
11/06/2025
United Kingdom
great value for money and great features
This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price
Fordeler
sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design
Ulemper
nothing
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3505M2 Micro Music System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3505M2 Micro Music System
Krissi_eulchen
26/05/2025
Deutschland
Tolle Funktionen und guter Klang
Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.
Fordeler
Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Gravur12
19/05/2025
Deutschland
Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga
Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.
Denne omtalen gjelder TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Denne omtalen gjelder TAM3505M2 Mini Stereoanlage