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TAM3205M2/12
Bassreflekshøyttalere
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, lydinngang
Du får klar stereolyd og dyp bass med disse høyttalerne i bokhyllestil, som utnytter systemets kraftige 20 W (RMS) utgang, 3-tommers woofere og bassrefleksporter til det fulle. Med digital lydkontroll kan du velge mellom forhåndsinnstilte lydstiler, slik at du alltid får den beste lyden for det du lytter til – fra musikk til hørespill.
Musikk, podkaster, nyheter, hørespill, sport – listen bare fortsetter og fortsetter. Du kan strømme lyd via Bluetooth, stille inn på FM-radio eller koble til andre kilder, som minnepinner, via USB eller platespillere via lydinngang. Den digitale radiotuneren med 20 forhåndsinnstillinger gir krystallklar dekning, og CD-spilleren kan lese MP3-CD-er og innspilte CD-er.
Bluetooth LE-lyd og LC3-kodeken støttes for merkbart bedre lyd ved strømming. Auracast støttes også, slik at du kan strømme fra en kompatibel smartenhet til mikrosystemet og andre Auracast-kompatible høyttalere.
3.8
av 5
9
Anmeldelser
Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Denne omtalen gjelder TAM3205M2 Sistema micro de música
Denne omtalen gjelder TAM3205M2 Sistema micro de música
Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Denne omtalen gjelder TAM3205M2 Microchaîne
Denne omtalen gjelder TAM3205M2 Microchaîne
Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Fordeler
Goed geluid
Denne omtalen gjelder TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Denne omtalen gjelder TAM3205M2 Micromuzieksysteem