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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

TAKH101PK/00

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La dem se på, lytte eller spille med hodetelefoner som ikke vil skade ørene deres. Disse fargerike hodetelefonene er komfortable, og volumet er begrenset til 85 dB. Barna kan trygt nyte skjermtid eller favorittlåtene sine.

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  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

32 mm akustiske drivere. Klar lyd

Disse hodetelefonene er spesielt utformet for å beskytte unge ører, og har 32 mm akustiske drivere som er begrenset til 85 dB. Du kan slappe av når du vet at barna dine nyter musikk, film og spill på en trygg måte.

Kompakt og sammenleggbar design. Enkel oppbevaring

Disse hodetelefonene for barn kan brettes innover og bli til en kompakt bylt. Perfekt når du vil legge dem i en lomme eller veske.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.