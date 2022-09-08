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TAKH101BL/00
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La dem se på, lytte eller spille med hodetelefoner som ikke vil skade ørene deres. Disse fargerike hodetelefonene er komfortable, og volumet er begrenset til 85 dB. Barna kan trygt nyte skjermtid eller favorittlåtene sine.
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.
Disse hodetelefonene er spesielt utformet for å beskytte unge ører, og har 32 mm akustiske drivere som er begrenset til 85 dB. Du kan slappe av når du vet at barna dine nyter musikk, film og spill på en trygg måte.
Disse hodetelefonene for barn kan brettes innover og bli til en kompakt bylt. Perfekt når du vil legge dem i en lomme eller veske.
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