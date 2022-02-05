ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten
  • Kontroller stillheten

Utgått

Trådløse hodetelefoner med høyoppløselig lyd

TAH8505BK/00

4
| (8) Anmeldelser
Kontroller stillheten
Hør musikken, ikke regnet. Du kan kontrollere og tilpasse den aktive støyundertrykkingsfunksjonen på disse trådløse hodetelefonene som går over ørene, til situasjonen du er i. Med 30 timers avspillingstid samt fleksibel hurtiglading er du dekket hele turen.
Se alle fordeler

Trådløse hodetelefoner med aktiv støyundertrykking

Kontroller stillheten

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

30 timers avspillingstid eller taletid (25 timer med ANC på)

Disse hodetelefonene kan gjøre jobben på en hvilken som helst tur. En enkelt opplading tar bare 2 timer. Du får 30 timers avspillingstid (eller taletid) med aktiv støyreduksjon av og 25 timer med aktiv støyreduksjon på. To nivåer av hurtiglading – Rask lading og Hurtiglading – gir deg to eller seks timer med ekstra avspillingstid.

Aktiv støyreduksjon (ANC). Fordyp deg i musikken

Gi slipp på alt med aktiv støyundertrykking. Steng ute bråket fra et tog eller travelt kontor kun ved å trykke på en knapp. Hvis du er ute blant folk, kan du høre på musikk og følge med på gatestøyen med Bevissthetsmodus.

Glatt, justerbart hodebånd. Myke øreputer

Perfekt justerte akustiske neodymdrivere gir dyp bass og tydelige mellomtonefrekvenser – fra spillelister til podkaster. Myke øreputer dekker hele øret og lager en forsegling som passivt isolerer mot ekstern støy. Hodebåndet er lett, enkelt å justere og glatt. Det er derfor umulig å vikle hodetelefonene inn i håret.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

8

Anmeldelser

3
1

05/02/2022

Sverige

Sverige

Fantastiska

Skönt att kunna stänga ute omgivningen och bara lyssna på musik i lurar med riktigt bra ljud. Enkelt att ändra volym och funktioner genom att bara röra vid ena hörluren.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

01/06/2022

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Grosssartig

good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.

Fordeler

Very good sound.

Ulemper

volume is not so easy to set.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Faktiske resultater kan variere