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Utgått
TAH8505BK/00
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Disse hodetelefonene kan gjøre jobben på en hvilken som helst tur. En enkelt opplading tar bare 2 timer. Du får 30 timers avspillingstid (eller taletid) med aktiv støyreduksjon av og 25 timer med aktiv støyreduksjon på. To nivåer av hurtiglading – Rask lading og Hurtiglading – gir deg to eller seks timer med ekstra avspillingstid.
Gi slipp på alt med aktiv støyundertrykking. Steng ute bråket fra et tog eller travelt kontor kun ved å trykke på en knapp. Hvis du er ute blant folk, kan du høre på musikk og følge med på gatestøyen med Bevissthetsmodus.
Perfekt justerte akustiske neodymdrivere gir dyp bass og tydelige mellomtonefrekvenser – fra spillelister til podkaster. Myke øreputer dekker hele øret og lager en forsegling som passivt isolerer mot ekstern støy. Hodebåndet er lett, enkelt å justere og glatt. Det er derfor umulig å vikle hodetelefonene inn i håret.
4.0
av 5
8
Anmeldelser
Ewisen
05/02/2022
Sverige
Fantastiska
Skönt att kunna stänga ute omgivningen och bara lyssna på musik i lurar med riktigt bra ljud. Enkelt att ändra volym och funktioner genom att bara röra vid ena hörluren.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
MihaiR
01/06/2022
Deutschland
Bekreftet kjøper
Grosssartig
good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.
Fordeler
Very good sound.
Ulemper
volume is not so easy to set.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Faktiske resultater kan variere