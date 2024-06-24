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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Myke og komfortable puter
40 mm elementer
Lett hodebøyle
Hodetelefonkabel på 2 m
Med disse kablede hodetelefonene som sitter over øret, kan du lytte komfortabelt så lenge du vil. Kraftige drivere på 40 mm gir klar og tydelig lyd. Over-øret-passformen sørger for god passiv støyisolering, slik at andre ikke kan høre hva du lytter til.
Den polstrede, justerbare hodebøylen passer til alle hoder, og de myke ørekopputene er flotte når du lytter til musikk over lengre tid. Det er ikke noe batteri, så du trenger ikke å begrense avspillingstiden. Ideell når du skal lytte til de nyeste podkastene.
Hodetelefonkabelen på 2 m er perfekt for tilkobling til en bærbar datamaskin eller et nettbrett. Hvis du er på farten, kan du oppbevare enheten trygt i en veske eller lomme mens du lytter til den håndfri.
3.7
av 5
7
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH2005BK Over-ear headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH2005BK Over-ear headphones
Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
Denne omtalen gjelder TAH2005BK Over-ear headphones
Denne omtalen gjelder TAH2005BK Over-ear headphones
CGTuin
04/06/2023
Nederland
Bekreftet kjøper
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Fordeler
Goed geluid en een lang snoer
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor