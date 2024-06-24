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Hodetelefoner

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Dette er din tid
Disse enkle hodetelefonene som sitter over øret, har en komfortabel passform og klar lyd for å kunne nyte alt fra favorittlåtene dine til de nyeste podkastene. Kabelen er perfekt til daglig bruk med en ideell lengde på 2 m for tilkobling til favorittenhetene dine.
Se alle fordeler

Dette er din tid

  • Myke og komfortable puter

  • 40 mm elementer

  • Lett hodebøyle

  • Hodetelefonkabel på 2 m

Få lyden på

Med disse kablede hodetelefonene som sitter over øret, kan du lytte komfortabelt så lenge du vil. Kraftige drivere på 40 mm gir klar og tydelig lyd. Over-øret-passformen sørger for god passiv støyisolering, slik at andre ikke kan høre hva du lytter til.

Enkel hele dagen. Hverdagskomfort

Den polstrede, justerbare hodebøylen passer til alle hoder, og de myke ørekopputene er flotte når du lytter til musikk over lengre tid. Det er ikke noe batteri, så du trenger ikke å begrense avspillingstiden. Ideell når du skal lytte til de nyeste podkastene.

Koble til favorittenhetene dine

Hodetelefonkabelen på 2 m er perfekt for tilkobling til en bærbar datamaskin eller et nettbrett. Hvis du er på farten, kan du oppbevare enheten trygt i en veske eller lomme mens du lytter til den håndfri.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

7

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH2005BK Over-ear headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH2005BK Over-ear headphones

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Denne omtalen gjelder TAH2005BK Over-ear headphones

Denne omtalen gjelder TAH2005BK Over-ear headphones

04/06/2023

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Fordeler

Goed geluid en een lang snoer

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.