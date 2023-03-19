Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Førsteklasses lyd
Pro-støyundertrykking
Krystallklare samtaler
Pålitelig passform i øret
Vil du ikke bekymre deg for daglig lading? Du får 7 timers avspillingstid og 21 ekstra timer med etuiet. Hvis du setter øreproppene tilbake i etuiet, lades de helt opp på 2 timer. Hvis du trenger en rask opplading, gir bare 15 minutter deg en ekstra time med lytting. Etuiet kan lades trådløst eller via USB-C.
Trenger du å ringe mens du er ute på løpetur? Med disse hodetelefonene trenger du ikke å skjerme deg fra vinden. Når du er i en samtale, kombineres to AI-mikrofoner og en mikrofon med benledning for å overføre stemmen din klart og tydelig.
IPX5-sertifisering betyr at disse hodetelefonene tåler både regndråper og -skurer, så de vil aldri gi deg en unnskyldning for å bli værende på sofaen! Hvis du blir svett på treningssenteret, tåler hodetelefonene dette også.
4.6
av 5
70
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
margaritastepanenkova
19/03/2023
Danmark
Del av opprykk
Perfekt med funktioner
meget tilfreds med høretelefonerne. Oplad hurtigt og holder op til 7 timer. vandtæt. komfortabel. Høretelefonerne har en klar lyd. perfekt til mig som musikelsker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
janej23
23/02/2023
Danmark
Del av opprykk
Fantastiske earbuds
Jeg har været så heldig at teste disse fantastiske earbuds. De er meget behagelige og nemmere at bruge. De kommer i en smart opladningsæske, lige til at tage med. Der er en lille brugsanvisning med, der gør det super nemt at lære dem at kende. De har en rigtig god pasform som gør dem behagelig at bruge. Lyden er rigtig god - også under bevægelse, hvilket gør dem gode at træne med. Der er kun en ting, der ikke rigtig fungerer. Tales der i telefon er lyden fin i min ende. Lyden lyder hul hos den person jeg taler med - som om jeg opholder mig i et stort tomt lokale. Det betyder ikke noget, hvis det er en kort samtale, men er træls, hvis det er en længere samtale. Jeg anbefaler varmt disse earbuds.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
stinev2
14/02/2023
Danmark
Del av opprykk
God lyd i dine øre
Flot design! God lyd, nem at have med, holder godt strøm og jA! Jeg er glad for produktet og vil klar anbefale det til andre - og det bedste er at de sidder virkelig godt i mine øre
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.