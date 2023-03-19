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Utgått

Trådløse sportshodetelefoner

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Bli oppslukt mens du trener
Disse ekte trådløse hodetelefonene holder deg i bevegelse – fra inspirerende spillelister til samtaler med treneren din. Gled deg over suveren lyd- og støyreduksjon, i tillegg til en passform som du kan stole på fra daglige gåturer til lange løpeturer, vil de forbli i ørene dine.
Se alle fordeler

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  • Førsteklasses lyd

  • Pro-støyundertrykking

  • Krystallklare samtaler

  • Pålitelig passform i øret

Ingen bekymringer. Opptil 28 timers avspillingstid med etuiet

Ingen bekymringer. Opptil 28 timers avspillingstid med etuiet

Vil du ikke bekymre deg for daglig lading? Du får 7 timers avspillingstid og 21 ekstra timer med etuiet. Hvis du setter øreproppene tilbake i etuiet, lades de helt opp på 2 timer. Hvis du trenger en rask opplading, gir bare 15 minutter deg en ekstra time med lytting. Etuiet kan lades trådløst eller via USB-C.

Krystallklare samtaler, selv om det blåser

Krystallklare samtaler, selv om det blåser

Trenger du å ringe mens du er ute på løpetur? Med disse hodetelefonene trenger du ikke å skjerme deg fra vinden. Når du er i en samtale, kombineres to AI-mikrofoner og en mikrofon med benledning for å overføre stemmen din klart og tydelig.

Ta dem med deg ut. IPX5-vanntett

Ta dem med deg ut. IPX5-vanntett

IPX5-sertifisering betyr at disse hodetelefonene tåler både regndråper og -skurer, så de vil aldri gi deg en unnskyldning for å bli værende på sofaen! Hvis du blir svett på treningssenteret, tåler hodetelefonene dette også.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

70

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

19/03/2023

Danmark

Danmark

Perfekt med funktioner

meget tilfreds med høretelefonerne. Oplad hurtigt og holder op til 7 timer. vandtæt. komfortabel. Høretelefonerne har en klar lyd. perfekt til mig som musikelsker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

23/02/2023

Danmark

Danmark

Fantastiske earbuds

Jeg har været så heldig at teste disse fantastiske earbuds. De er meget behagelige og nemmere at bruge. De kommer i en smart opladningsæske, lige til at tage med. Der er en lille brugsanvisning med, der gør det super nemt at lære dem at kende. De har en rigtig god pasform som gør dem behagelig at bruge. Lyden er rigtig god - også under bevægelse, hvilket gør dem gode at træne med. Der er kun en ting, der ikke rigtig fungerer. Tales der i telefon er lyden fin i min ende. Lyden lyder hul hos den person jeg taler med - som om jeg opholder mig i et stort tomt lokale. Det betyder ikke noget, hvis det er en kort samtale, men er træls, hvis det er en længere samtale. Jeg anbefaler varmt disse earbuds.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

14/02/2023

Danmark

Danmark

God lyd i dine øre

Flot design! God lyd, nem at have med, holder godt strøm og jA! Jeg er glad for produktet og vil klar anbefale det til andre - og det bedste er at de sidder virkelig godt i mine øre

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.