Har været så heldig at få tilsendt denne Voxbox til at teste og lave review på Philips Sports Headphones GO , Det er nogle fantastiske earbuds , De er ergonomiske så de passer ind i øret , Lyden er fantastisk så ren og klar , det er en fornøjelse at høre musik i så god en kvalitet , og alt lyd udefra er væk , De er nemme at lære at kende , de forbindes via Bluetooth så nemt , I brugsanvisningen lærer man nemt , hvordan man bruger alle funktioner, man kan pause sin musik med et touch , og man kan springe numre over , og selvfølgelig kan man også tage mobilen når den ringer med et let touch , og man kan også gøre , så man kan høre sin omgivelser, og slå mikrofonen til og fra . Det er det bedste headset jeg nogensinde har haft , er helt vild med dem , hører meget musik når jeg træner , og med fantastisk lyd går træningen lidt bedre , de sidder hvor de skal man kan løbe og træne uden problemer, og der medfølger 3 størrelser af gummi dupper så de passer til netop dit øre , og nogle gummi ringe der gør at sved eller regn ikke kommer ind i earbudsene , og batteri levetiden er også super god 7+ 21 timers batteritid , og der er usb stik med til opladning, og en hank du kan sætte i headsættet så du kan have den om handleddet , earbudsene er også magnetiske har prøvet at vende dem på hovedet og rystet dem , og de bliver hvor de er , man skal lige lære de forskellige funktioner at kende , og så er det så nemt , så er det bare i ørene med dem , og nyd din musik eller podcast , kan varmt anbefale dem til alle der gerne vil have kvalitet , fantastisk lyd og god pasform , har haft andre earbuds men ingen der er så gode som disse . Så mangler du et fantastisk headset så er disse lige for dig .