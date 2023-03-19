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Utgått
Detaljert, naturlig lyd
Pro-støyundertrykking
Tydeligere samtaler på farten
Pålitelig passform i øret
Travelt treningsstudio? Forblåst park? Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du er i nærheten av travle veier under løpeturen, kan du trykke på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus og slippe lyder utenfra inn.
Når du er i en samtale, fanger en dedikert mikrofon opp lyden av stemmen din, mens en AI-algoritme fjerner bakgrunnsstøy fra omgivelsene rundt deg. Personen du snakker med, vil høre deg, ikke trafikken eller lyden av folk som står ved siden av deg!
Uansett hvordan du beveger deg, holder disse øreproppene seg på plass. Silikonproppene har et strukturert gripemønster som gjør at øreproppene holder seg i ørene og gjør dem enkle å holde med svette hender. Overflaten på øreproppene er reflekterende, noe som gjør det lettere å se dem om natten.
Priser
4.6
av 5
70
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
margaritastepanenkova
19/03/2023
Danmark
Del av opprykk
Perfekt med funktioner
meget tilfreds med høretelefonerne. Oplad hurtigt og holder op til 7 timer. vandtæt. komfortabel. Høretelefonerne har en klar lyd. perfekt til mig som musikelsker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
janej23
23/02/2023
Danmark
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Fantastiske earbuds
Jeg har været så heldig at teste disse fantastiske earbuds. De er meget behagelige og nemmere at bruge. De kommer i en smart opladningsæske, lige til at tage med. Der er en lille brugsanvisning med, der gør det super nemt at lære dem at kende. De har en rigtig god pasform som gør dem behagelig at bruge. Lyden er rigtig god - også under bevægelse, hvilket gør dem gode at træne med. Der er kun en ting, der ikke rigtig fungerer. Tales der i telefon er lyden fin i min ende. Lyden lyder hul hos den person jeg taler med - som om jeg opholder mig i et stort tomt lokale. Det betyder ikke noget, hvis det er en kort samtale, men er træls, hvis det er en længere samtale. Jeg anbefaler varmt disse earbuds.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
stinev2
14/02/2023
Danmark
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God lyd i dine øre
Flot design! God lyd, nem at have med, holder godt strøm og jA! Jeg er glad for produktet og vil klar anbefale det til andre - og det bedste er at de sidder virkelig godt i mine øre
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
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