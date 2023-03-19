ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Ingen trening uten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten
  • Ingen trening uten

Utgått

Ekte trådløse hodetelefoner

TAA5508BK/00

4.6
| (70) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet

2 Priser

Ingen trening uten
Disse støyreduserende trådløse sportshodetelefonene motiverer til bevegelse. Hør musikk og podcaster med fantastisk lyd, og snakk klart og tydelig hvis noen ringer under økten. Den funksjonelle passformen holder øreproppene pent på plass.
Se alle fordeler

Ingen trening uten

  • Detaljert, naturlig lyd

  • Pro-støyundertrykking

  • Tydeligere samtaler på farten

  • Pålitelig passform i øret

Fordyp deg hvor som helst. Støyundertrykking Pro

Fordyp deg hvor som helst. Støyundertrykking Pro

Travelt treningsstudio? Forblåst park? Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du er i nærheten av travle veier under løpeturen, kan du trykke på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus og slippe lyder utenfra inn.

Klarere samtaler på farten. De hører deg, ikke støyen

Klarere samtaler på farten. De hører deg, ikke støyen

Når du er i en samtale, fanger en dedikert mikrofon opp lyden av stemmen din, mens en AI-algoritme fjerner bakgrunnsstøy fra omgivelsene rundt deg. Personen du snakker med, vil høre deg, ikke trafikken eller lyden av folk som står ved siden av deg!

Pålitelig passform i øret. Beveg deg uten å miste dem

Pålitelig passform i øret. Beveg deg uten å miste dem

Uansett hvordan du beveger deg, holder disse øreproppene seg på plass. Silikonproppene har et strukturert gripemønster som gjør at øreproppene holder seg i ørene og gjør dem enkle å holde med svette hender. Overflaten på øreproppene er reflekterende, noe som gjør det lettere å se dem om natten.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Priser

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

70

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

19/03/2023

Danmark

Danmark

Perfekt med funktioner

meget tilfreds med høretelefonerne. Oplad hurtigt og holder op til 7 timer. vandtæt. komfortabel. Høretelefonerne har en klar lyd. perfekt til mig som musikelsker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

23/02/2023

Danmark

Danmark

Fantastiske earbuds

Jeg har været så heldig at teste disse fantastiske earbuds. De er meget behagelige og nemmere at bruge. De kommer i en smart opladningsæske, lige til at tage med. Der er en lille brugsanvisning med, der gør det super nemt at lære dem at kende. De har en rigtig god pasform som gør dem behagelig at bruge. Lyden er rigtig god - også under bevægelse, hvilket gør dem gode at træne med. Der er kun en ting, der ikke rigtig fungerer. Tales der i telefon er lyden fin i min ende. Lyden lyder hul hos den person jeg taler med - som om jeg opholder mig i et stort tomt lokale. Det betyder ikke noget, hvis det er en kort samtale, men er træls, hvis det er en længere samtale. Jeg anbefaler varmt disse earbuds.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

14/02/2023

Danmark

Danmark

God lyd i dine øre

Flot design! God lyd, nem at have med, holder godt strøm og jA! Jeg er glad for produktet og vil klar anbefale det til andre - og det bedste er at de sidder virkelig godt i mine øre

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Denne omtalen gjelder TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. En programvareoppdatering er nødvendig. Philips Headphones-appen varsler deg når den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig.