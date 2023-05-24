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Utgått

Trådløse sportsøretelefoner

TAA5205BK/00

3.6
| (16) Anmeldelser
Passer alltid til deg
Disse trådløse øreproppene har en avtakbar ørebøyle, slik at du kan bruke passformen du foretrekker – fra løpeturer om morgenen til ettermiddager på kontoret. Du får opptil 20 timers avspillingstid med ladeenheten, og de er IPX7-vanntett.
Se alle fordeler

Passer alltid til deg

  • Fleksibel toveisdesign

  • 20 timers avspillingstid

  • Klare anrop. Monomodus

  • IPX7-vanntett og -svettebestandig

Laget for treningsøktene dine. Klar for dagen

Laget for treningsøktene dine. Klar for dagen

Elementer på 6 mm gir klar, skarp lyd med kraftig bass. Fra favorittspillelistene til podkaster og mye annet – kom gjennom dagen med lyder som holder deg i gang.

IPX7-vanntette og svettebestandige

IPX7-vanntette og svettebestandige

Disse trådløse sportshodetelefonene er IPX7-sertifiserte. Det betyr at de tåler å senkes i vann på opptil 1 m dybde i opptil 30 minutter. De holder seg på plass – uansett hvor mye du svetter, eller hvilken form ørene dine har.

Avtakbart ørebøyledesign. For stilen du vil ha.

Avtakbart ørebøyledesign. For stilen du vil ha.

Uansett om du løper i parken eller gjør en episk HIIT-økt, holder øyebøyledesignet disse hodetelefonene på plass. Du kan velge mellom ørepropptrekk i silikon i tre forskjellige størrelser, og ørebøylene kan fjernes når du ikke trener.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.6

av 5

16

Anmeldelser

4
3

24/05/2023

France

France

Écouteurs TAA5205

Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.

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Denne omtalen gjelder TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

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Denne omtalen gjelder TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

22/05/2023

France

France

Un excellent choix pour les amateurs de sport

J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.

Fordeler

léger, qualité de son, bon maintien

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22/05/2023

France

France

Écouteurs sport TAA5205BK

J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !

Fordeler

Très bon maintien

Ulemper

Aucun pour le moment

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Denne omtalen gjelder TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

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