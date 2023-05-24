Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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Utgått
TAA5205BK/00
Fleksibel toveisdesign
20 timers avspillingstid
Klare anrop. Monomodus
IPX7-vanntett og -svettebestandig
Elementer på 6 mm gir klar, skarp lyd med kraftig bass. Fra favorittspillelistene til podkaster og mye annet – kom gjennom dagen med lyder som holder deg i gang.
Disse trådløse sportshodetelefonene er IPX7-sertifiserte. Det betyr at de tåler å senkes i vann på opptil 1 m dybde i opptil 30 minutter. De holder seg på plass – uansett hvor mye du svetter, eller hvilken form ørene dine har.
Uansett om du løper i parken eller gjør en episk HIIT-økt, holder øyebøyledesignet disse hodetelefonene på plass. Du kan velge mellom ørepropptrekk i silikon i tre forskjellige størrelser, og ørebøylene kan fjernes når du ikke trener.
3.6
av 5
16
Anmeldelser
Dani_56
24/05/2023
France
Écouteurs TAA5205
Je recherchais des écouteurs qui tiennent lorsque je vais courir, et je les ai trouvés. Les tours d’oreille assurent un maintien optimal. De plus, le son clair et net me permet de me motiver tout au long de ma sortie.
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Denne omtalen gjelder TAA5205BK Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil
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Nivek009
22/05/2023
France
Un excellent choix pour les amateurs de sport
J'adore mes nouveaux écouteurs Philips TAA5205BK, je leur donne 5 étoiles sans hésiter. Le son est top, bien net et précis, et ils isolent super bien. Je n'ai jamais de soucis pour les connecter, et la batterie tient vraiment longtemps. Ils sont plutôt basiques à regarder, mais ils font le job, et ils résistent bien à la transpiration pendant le sport. Je les recommande à tous ceux qui cherchent des écouteurs pour le sport.
Fordeler
léger, qualité de son, bon maintien
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Nat77
22/05/2023
France
Écouteurs sport TAA5205BK
J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver des écouteurs qui tiennent sur mes oreilles car je cours beaucoup. Du coup j'ai choisi ce produit pour ses tours d'oreille, pour que ça tienne en place quand je fais mon sport. Très bonne qualité sonore, autant avec de la musique motivante que relaxante, je vous défie d'essayer : c'est une superbe expérience ! Petit bonus : il y a des tours d'oreille d'autres couleurs offerts !
Fordeler
Très bon maintien
Ulemper
Aucun pour le moment
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