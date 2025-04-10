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TAA4216BK/00
Vaskbare øreklokkeputer
Lett og robust
IP55 støv- /vannbeskyttelse
Med 35 timers spilletid fra én lading er disse trådløse på-øret-hodetelefonene med deg når du trener og mer til. En full opplading tar mindre enn to timer. Trenger du litt ekstra strøm? 15 minutters lading gir deg to timer ekstra spilletid.
De myke, pustende øreklokkeputehylsene er avtakbare for enkel rengjøring og er fylt med en avkjølende gel. Uansett hva du gjør når du bruker disse hodetelefonene, får du dem alltid til å føles bra igjen!
En IP55-rangering betyr at hodetelefonene trives like godt på støvete stier som i kraftig regn. Uansett hvor mye du svetter – og hvor du går – vil ingenting stoppe deg!
4.4
av 5
11
Anmeldelser
johanHolm
10/04/2025
Norge
Helt unik!
Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.
Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Rameejl
07/11/2022
Danmark
Gode robuste høretelefoner
Et par super gode høretelefoner, som jeg synes kan det hele - god robusthed, god batteritid, rigtig god lyd. Så en stor anbefaling herfra.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner
Læpevn
04/11/2022
Danmark
Super god
Rigtig gode høretelefoner. Godt lydisolerende. Fungerer bare rigtig godt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner