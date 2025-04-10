ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
  • Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.

Trådløse sportshodetelefoner

TAA4216BK/00

4.4
| (11) Anmeldelser
Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.
Disse solide og lette trådløse på-øret hodetelefonene er bygget for en aktiv livsstil. Avtakbare og vaskbare ørekoppdeksler gir en komfortabel passform uansett om du går på tredemøllen eller stranden. 35 timers avspillingstid holder musikken i gang.
Se alle fordeler

Hold deg aktiv. Føl deg frisk. Dans til musikken.

  • Vaskbare øreklokkeputer

  • Lett og robust

  • IP55 støv- /vannbeskyttelse

Gå videre. 35 timers spilletid

Gå videre. 35 timers spilletid

Med 35 timers spilletid fra én lading er disse trådløse på-øret-hodetelefonene med deg når du trener og mer til. En full opplading tar mindre enn to timer. Trenger du litt ekstra strøm? 15 minutters lading gir deg to timer ekstra spilletid.

Til trening eller på farten. Vaskbare øreklokkeputer

Til trening eller på farten. Vaskbare øreklokkeputer

De myke, pustende øreklokkeputehylsene er avtakbare for enkel rengjøring og er fylt med en avkjølende gel. Uansett hva du gjør når du bruker disse hodetelefonene, får du dem alltid til å føles bra igjen!

IP55 støv- /vannbeskyttelse

IP55 støv- /vannbeskyttelse

En IP55-rangering betyr at hodetelefonene trives like godt på støvete stier som i kraftig regn. Uansett hvor mye du svetter – og hvor du går – vil ingenting stoppe deg!

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

11

Anmeldelser

1

10/04/2025

Norge

Norge

Helt unik!

Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.

Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

07/11/2022

Danmark

Danmark

Gode robuste høretelefoner

Et par super gode høretelefoner, som jeg synes kan det hele - god robusthed, god batteritid, rigtig god lyd. Så en stor anbefaling herfra.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

04/11/2022

Danmark

Danmark

Super god

Rigtig gode høretelefoner. Godt lydisolerende. Fungerer bare rigtig godt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.