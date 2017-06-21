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Utgått
Føl bassen, se rytmen.
Med Philips HX5-hodetelefoner kan du ikke bare føle bassen. Du kan også se den. Hodetelefonene visualiserer musikken din og er som skapt for en god fest. Bli festens midtpunkt med pulserende LED-hodetelefoner.
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Kontroller musikkvisningen enkelt med LED-aktiveringsknappen på den venstre øreklokken.
Disse hodetelefonene er utviklet for styrke og holdbarhet, noe som gir et robust utseende og uforgjengelig følelse.
4.7
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
razey11
21/06/2017
United Kingdom
love these
love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHX50 Headphones with mic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHX50 Headphones with mic
Digit
31/10/2016
Deutschland
Einzigartige Ambilight Kopfhörer.
Au?er Satten Bässen und klaren Sopran sind Die sehr bequem wodurch der Musik Genus stundenlang dauert.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Dinozzo
15/01/2017
France
qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent
Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHX50 Casque avec Micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHX50 Casque avec Micro