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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHX50/00

4.7

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Føl bassen, se rytmen.

Med Philips HX5-hodetelefoner kan du ikke bare føle bassen. Du kan også se den. Hodetelefonene visualiserer musikken din og er som skapt for en god fest. Bli festens midtpunkt med pulserende LED-hodetelefoner.

Se alle fordeler

Føl bassen, se rytmen.

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

Kontroller musikkvisningen med LED-knappen

Kontroller musikkvisningen med LED-knappen

Kontroller musikkvisningen enkelt med LED-aktiveringsknappen på den venstre øreklokken.

Overlegen holdbarhet og styrke med et robust preg

Overlegen holdbarhet og styrke med et robust preg

Disse hodetelefonene er utviklet for styrke og holdbarhet, noe som gir et robust utseende og uforgjengelig følelse.

En gummikabel for ekstra holdbarhet

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

21/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

love these

love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHX50 Headphones with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHX50 Headphones with mic

31/10/2016

Deutschland

Deutschland

Einzigartige Ambilight Kopfhörer.

Au?er Satten Bässen und klaren Sopran sind Die sehr bequem wodurch der Musik Genus stundenlang dauert.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

15/01/2017

France

France

qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent

Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHX50 Casque avec Micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHX50 Casque avec Micro

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  • Tips om sunn livsstil.
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