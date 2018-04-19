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  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
  • FLYTT GRENSENE DINE, trådløst

Utgått

Sportshodetelefoner med Bluetooth®

SHQ6500BL/00

2
| (55) Anmeldelser
FLYTT GRENSENE DINE, trådløst
Med de trådløse sportsøretelefonene Philips Actionfit RunFree får du mer frihet og energi til treningsøktene. Med en sikker tilpassing, tøff og vanntett design og kraftig bass er de utviklet for å holde deg i bevegelse.
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Trådløse sportshodesett med ørepropper

FLYTT GRENSENE DINE, trådløst

  • Passer best til utendørs bruk

  • Bluetooth®

  • Svettebestandige/vanntette

  • Ørepropp

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet når du trener utendørs.

De sklisikre øredekslene i gummi holder hodetelefonen på plass hele tiden.

C-formede øretupper i gummi gjør at ActionFit-øretelefoner sitter godt i øret, slik at du kan fokusere på treningen og ikke på å holde dem på plass.

Trådløs Bluetooth-tilkobling for en flokefri treningsøkt

Bluetooth-teknologi gir trådløs musikk uten problemer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.0

av 5

55

Anmeldelser

19/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product!

Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

21/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent sound

Excellent sound and easy to control brilliant earphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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