ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Enkeltbilde av produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Enkeltbilde av produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk

Utgått

ActionFitSportshodetelefoner med ørebøyle

SHQ3200PP/10

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Innstilt på sport

Den patenterte justerbare ørekroken på lette og svettebestandige SHQ3200 gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste motivasjonen. Hvis det ikke hadde vært for den fantastiske lyden som holder deg gående, hadde du nesten ikke lagt merke til dem.

Se alle fordeler

Med justerbar ørekrok som gir sikker passform

Innstilt på sport

  • ActionFit

  • Ørekrok

  • Lilla

Patentert, justerbar ørekrok gir en sikker passform

Patentert, justerbar ørekrok gir en sikker passform

Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene den ultimate passformen som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.

Kabelklemmen og den beskyttende vesken gir enkel bruk og oppbevaring

ActionFit-hodetelefonene leveres med egen klemme og veske som gir enkel kabelhåndtering og trygg oppbevaring. Nyt en flokefri treningsøkt med klemmen, og legg deretter hodetelefonene i vesken som puster. Ikke noe problem!

Fantastisk lyd som genereres av drivere på 9 mm

Fantastisk lyd som genereres av drivere på 9 mm

ActionFit-hodetelefonene har finjusterte drivere på 9 mm som er spesielt utformet for å generere fantastisk lyd. Lyd som er så klar og kraftig at du enkelt kan fordype deg i treningsøkten – og få mest mulig ut av musikken og øvelsene.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.