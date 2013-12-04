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Utgått
SHQ3200PP/10
Innstilt på sport
Den patenterte justerbare ørekroken på lette og svettebestandige SHQ3200 gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste motivasjonen. Hvis det ikke hadde vært for den fantastiske lyden som holder deg gående, hadde du nesten ikke lagt merke til dem.
ActionFit
Ørekrok
Lilla
Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene den ultimate passformen som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.
ActionFit-hodetelefonene leveres med egen klemme og veske som gir enkel kabelhåndtering og trygg oppbevaring. Nyt en flokefri treningsøkt med klemmen, og legg deretter hodetelefonene i vesken som puster. Ikke noe problem!
ActionFit-hodetelefonene har finjusterte drivere på 9 mm som er spesielt utformet for å generere fantastisk lyd. Lyd som er så klar og kraftig at du enkelt kan fordype deg i treningsøkten – og få mest mulig ut av musikken og øvelsene.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja