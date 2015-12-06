Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.
Actionfit SHQ2300-hodetelefonene har en unik stabiliseringsring og holder seg derfor på plass i øret uansett hva du gjør. Dermed kan du fokusere på treningen og ikke på at hodetelefonene faller ut.
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
In-ear
Svette eller regn er ingen hindring når du legger deg i hardtrening og hører på favorittlåtene dine. Disse ActionFit-sportshodetelefonene er laget med materialer som er svettebestandige og vanntette, noe som gjør dem til en perfekt treningspartner uansett vær.
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Fordeler
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Ulemper
Non sono in produzione (?)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Bruksdato 2018-01-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Bruksdato 2018-01-01