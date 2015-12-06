ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde

Utgått

ActionFitSportsøretelefoner

SHQ2300LF/00

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

Actionfit SHQ2300-hodetelefonene har en unik stabiliseringsring og holder seg derfor på plass i øret uansett hva du gjør. Dermed kan du fokusere på treningen og ikke på at hodetelefonene faller ut.

Se alle fordeler

Sikker tilpassing og veldig lett

Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

  • Elementer på 8,6mm / lukket bakside

  • In-ear

Sporty bæreveske for enkel oppbevaring

Tåler svette og regn – perfekt for all slags trening

Tåler svette og regn – perfekt for all slags trening

Svette eller regn er ingen hindring når du legger deg i hardtrening og hører på favorittlåtene dine. Disse ActionFit-sportshodetelefonene er laget med materialer som er svettebestandige og vanntette, noe som gjør dem til en perfekt treningspartner uansett vær.

Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Fordeler

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Ulemper

Non sono in produzione (?)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Bruksdato 2018-01-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Bruksdato 2018-01-01

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.