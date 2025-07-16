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  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon
  • Stereo TV-hodetelefon

Utgått

TV-hodetelefoner

SHP2500/00

3.3
| (41) Anmeldelser
Stereo TV-hodetelefon
Disse hodetelefonene i full størrelse til hi-fi- og TV-underholdning har akustisk reflektor for økt bassytelse.
Se alle fordeler

For TV

Stereo TV-hodetelefon

  • In-line-volumkontroll

  • Over øret

Hele øret dekkes for å optimalisere lydkvaliteten

Øredekslene til Philips-hodetetelefonene i full størrelse dekker ikke bare hele øret for å gi bedre lydkvalitet, men har også plass til en større og bedre driver.

Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene til disse Philips-hodetelefonene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

En ideell lengde slik at du kan se på TV på avstand

Ekstra lang kabel på 6 m slik at du kan koble hodetelefonene til TVen eller annet lydutstyr.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

41

Anmeldelser

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 TV headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 TV headphones

30/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Light and comfortable

I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).

Fordeler

Light weight, soft pads, long connection cord

Ulemper

lower volume than anticipated

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

28/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.