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Utgått
SHP2500/00
In-line-volumkontroll
Over øret
Øredekslene til Philips-hodetetelefonene i full størrelse dekker ikke bare hele øret for å gi bedre lydkvalitet, men har også plass til en større og bedre driver.
Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene til disse Philips-hodetelefonene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.
Ekstra lang kabel på 6 m slik at du kan koble hodetelefonene til TVen eller annet lydutstyr.
3.3
av 5
41
Anmeldelser
ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2500 TV headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2500 TV headphones
500K Rider
30/04/2023
United Kingdom
Light and comfortable
I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).
Fordeler
Light weight, soft pads, long connection cord
Ulemper
lower volume than anticipated
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Daniel S D S
28/10/2020
United Kingdom
Awesome
I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2500 Indoor Corded TV Headphone