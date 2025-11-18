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Utgått
PC-hodesett som kan tilpasses
Med denne stilige PC-løsningen kan du skreddersy hodesettet med øredeksler som kan tilpasses. Med krystallklar stemmeoverføring og en komfortabel hodebånddesign kan du chatte komfortabelt i timesvis.
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Teddy45
18/11/2025
Italia
Bekreftet kjøper
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare
Denne omtalen gjelder SHM7110U Cuffie per PC
Bruksdato 2025-10-18
Denne omtalen gjelder SHM7110U Cuffie per PC
Bruksdato 2025-10-18
remoune01
16/10/2011
France
Bon produits pour une utilisation à la maison !
Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHM7110 PC Headset
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHM7110 PC Headset