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Utgått

PC-hodesett

SHM7110/00

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

PC-hodesett som kan tilpasses

Med denne stilige PC-løsningen kan du skreddersy hodesettet med øredeksler som kan tilpasses. Med krystallklar stemmeoverføring og en komfortabel hodebånddesign kan du chatte komfortabelt i timesvis.

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Den perfekte partner for bærbare og stasjonære datamaskiner

PC-hodesett som kan tilpasses

Tekniske spesifikasjoner

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4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

18/11/2025

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare

Denne omtalen gjelder SHM7110U Cuffie per PC

Bruksdato 2025-10-18

Denne omtalen gjelder SHM7110U Cuffie per PC

Bruksdato 2025-10-18

16/10/2011

France

France

Bon produits pour une utilisation à la maison !

Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHM7110 PC Headset

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHM7110 PC Headset

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