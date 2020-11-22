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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHL3065WT/00

4.1

| (25) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Klar og kraftig bass

Disse hodetelefonene med DJ-monitorstil har kraftfull lyd og bass. De er utformet med myke øredeksler som kan dreies, slik at du får en perfekt lydopplevelse når du er på farten.

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Hodetelefoner med DJ-monitorstil og mikrofon

Klar og kraftig bass

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

1,2 m kabel gir frie bevegelser på farten

1,2 m kabel gir frie bevegelser på farten

Høyttalerdrivere på 32 mm gir kraftfull og dynamisk lyd

Høyttalerdrivere på 32 mm gir kraftfull og dynamisk lyd

Kraftige høyttalerdrivere på 32 mm gir klar, detaljert og naturlig lyd.

Hodebånd og øredeksler som kan justeres, tilpasser seg hodet ditt

Hodebånd og øredeksler som kan justeres, tilpasser seg hodet ditt

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

25

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

1

22/11/2020

Nederland

Nederland

Luchtbevochtiger Philips

Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger

04/08/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!

Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger

17/07/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Luchtbevochtiger

Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger

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