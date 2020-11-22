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Utgått
Klar og kraftig bass
Disse hodetelefonene med DJ-monitorstil har kraftfull lyd og bass. De er utformet med myke øredeksler som kan dreies, slik at du får en perfekt lydopplevelse når du er på farten.
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Kraftige høyttalerdrivere på 32 mm gir klar, detaljert og naturlig lyd.
4.1
av 5
25
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger
Jan Katten
04/08/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!
Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger
Weet ik veel
17/07/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Luchtbevochtiger
Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HU4706/11 Luchtbevochtiger