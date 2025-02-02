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Utgått

Hodetelefoner med hodebånd

SHL3000WT/00

4

| (14) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

Kraftig lyd

Philips-hodetelefonene SHL3000WT/00 leverer kraftig lyd og bass. De er utformet med myke øredeksler som kan dreies, slik at du får en perfekt lydopplevelse når du er på farten.

Se alle fordeler

Med DJ monitoring-stil

Kraftig lyd

  • DJ-monitorstil

  • Hvit

En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

Flatt sammenleggbare slik at de er lette å ta med seg

Høyttalerdriveren på 32 mm gir kraftfull og dynamisk lyd

Høyttalerdriveren på 32 mm gir kraftfull og dynamisk lyd

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

14

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

2

02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Denne omtalen gjelder SHL3000WT Headband headphones

Bruksdato 2024-10-02

Denne omtalen gjelder SHL3000WT Headband headphones

Bruksdato 2024-10-02

27/06/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

15/03/2018

Portugal

Portugal

Bom design e alta qualidade

Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3000WT Headband headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3000WT Headband headphones

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