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Utgått
Kraftig lyd
Philips-hodetelefonene SHL3000WT/00 leverer kraftig lyd og bass. De er utformet med myke øredeksler som kan dreies, slik at du får en perfekt lydopplevelse når du er på farten.
DJ-monitorstil
Hvit
En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.
4.0
av 5
14
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Denne omtalen gjelder SHL3000WT Headband headphones
Bruksdato 2024-10-02
Denne omtalen gjelder SHL3000WT Headband headphones
Bruksdato 2024-10-02
Totti1968
27/06/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
Trankilo
15/03/2018
Portugal
Bom design e alta qualidade
Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3000WT Headband headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3000WT Headband headphones