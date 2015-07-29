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Utgått

Øretelefoner med mikrofon

SHE8105SL/00

4.9

| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Rød
Rød
Svart
Svart
Sølv
Sølv

Dyp og rik bass – uansett

SHE8105-øretelefonene fra Philips har drivere av høy kvalitet som gir dyp bass, og et solid aluminiumshus for god lydklarhet. De ovale lydrørene gjør øretelefonene komfortable å bruke, og fjernkontrollen på ledningen gjør det enkelt å bytte fra musikk til telefonsamtaler.

Se alle fordeler

med et solid metallhus

Dyp og rik bass – uansett

  • 8,6 mm drivere / halvlukket bakside

  • In-ear

Robust aluminiumshus forhindrer vibrasjon og sørger for klar lyd

Robust aluminiumshus forhindrer vibrasjon og sørger for klar lyd

Hodetelefonhuset er laget av robust aluminium, noe som hindrer vibrasjon og sørger for den reneste lyden. I tillegg beskytter det øretelefonene fra slitasje ved hverdagsbruk.

Skyvekontroll mot sammenviklinger holder orden på kablene

Skyvekontroll mot sammenviklinger holder orden på kablene

Den smarte skyvekontrollen mot sammenviklinger gjør det enklere for deg å holde kablene til de to ørepluggene sammen. Du bare skyver den oppover. Ingen flere problemer med kabelrot eller floker.

Holdbar Flexi-Grip for sterk kabeltilkobling til hodetelefonen

Denne myke og holdbare fleksible koblingen mellom øretelefonen og kabelen beskytter mot eventuelle skader som oppstår på grunn av den stadige bøyingen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.9

av 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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  • Tidlig tilgang til salg.
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