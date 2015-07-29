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Utgått
Dyp og rik bass – uansett
SHE8105-øretelefonene fra Philips har drivere av høy kvalitet som gir dyp bass, og et solid aluminiumshus for god lydklarhet. De ovale lydrørene gjør øretelefonene komfortable å bruke, og fjernkontrollen på ledningen gjør det enkelt å bytte fra musikk til telefonsamtaler.
8,6 mm drivere / halvlukket bakside
In-ear
Øretelefonene er nøyaktig utformet for å passe til alle ører. Det ergonomiske, ovale lydrøret og den buede konstruksjonen sørger for en optimalisert, sikker og komfortabel tilpasning – alltid.
Denne myke og holdbare fleksible koblingen mellom øretelefonen og kabelen beskytter mot eventuelle skader som oppstår på grunn av den stadige bøyingen.
Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.
4.9
av 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Sara
29/07/2015
Deutschland
Super!
Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Tobias96
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
aj1303
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon