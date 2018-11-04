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  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.

Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHE4205BK/00

3.5
| (12) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
Svært lett. Stor lyd.
Philips Flite Hyprlite-hodetelefonene er et sømløst tillegg i hverdagen, enkle å bruke og gir klar lyd uten at du trenger å bekymre deg. De er svært slanke og utrolig lette, slik at de nesten ikke merkes når du bruker dem.
Se alle fordeler

Hodetelefoner som utfordrer tyngdekraften

Svært lett. Stor lyd.

  • 12,2 mm drivere / åpne ørepropper

  • Ørepropp

Slitesterk kabel med strekkavlastning

Slitesterk kabel med strekkavlastning

Den lette vekten betyr ikke at den er skjør. Kabelen til hodetelefonene er bygd for livet på farten og har innebygd strekkavlastning for økt holdbarhet og lengre levetid.

Stilige detaljer i skinnende metallic

Stilige detaljer i skinnende metallic

Ikonisk design med friske, moderne og skinnende detaljer.

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan spille av og pause musikk og svare på anrop med et enkelt knappetrykk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.5

av 5

12

Anmeldelser

3

04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Denne omtalen gjelder SHE4205BK Headphones with mic

Denne omtalen gjelder SHE4205BK Headphones with mic

21/12/2022

Deutschland

Deutschland

super Kopfhörer

ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.

Fordeler

siehe oben

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

27/04/2017

España

España

Magníficos.

Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.

Denne omtalen gjelder SHE4205BK Auriculares con micrófono

Denne omtalen gjelder SHE4205BK Auriculares con micrófono

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.