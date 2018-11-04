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Utgått
SHE4205BK/00
12,2 mm drivere / åpne ørepropper
Ørepropp
Den lette vekten betyr ikke at den er skjør. Kabelen til hodetelefonene er bygd for livet på farten og har innebygd strekkavlastning for økt holdbarhet og lengre levetid.
Ikonisk design med friske, moderne og skinnende detaljer.
Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan spille av og pause musikk og svare på anrop med et enkelt knappetrykk.
3.5
av 5
12
Anmeldelser
KenMrshll
04/11/2018
United Kingdom
Best for outdoors
The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.
Denne omtalen gjelder SHE4205BK Headphones with mic
Denne omtalen gjelder SHE4205BK Headphones with mic
Pusteblumenstaub
21/12/2022
Deutschland
super Kopfhörer
ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.
Fordeler
siehe oben
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon
JuanB
27/04/2017
España
Magníficos.
Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.
Denne omtalen gjelder SHE4205BK Auriculares con micrófono
Denne omtalen gjelder SHE4205BK Auriculares con micrófono