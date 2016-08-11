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Utgått

Digitale, trådløse hodetelefoner

SHD8700/10

3.2

| (18) Anmeldelser

Trådløs musikk

Med denne hodetelefonen får du frihet til å se på TV og høre på musikk rundt om i huset. Digital overføring gir feilfritt mottak og god lyd. Dreiefunksjon for øredeksler og selvjusterende indre hodebånd sørger for ekstra tilpasning og komfort.

Se alle fordeler

Lett og komfortabel hodetelefon

Trådløs musikk

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Over øret

Rask ladefunksjon for rask opplading

Rask ladefunksjon for rask opplading

Med den smarte og raske ladefunksjonen kan batteriet lades helt opp på kort tid. Den gjenværende batterikapasiteten i batteriet fastslås av en intern krets, slik at innkommende spenning kan optimaliseres for rask opplading mens du samtidig får maksimal levetid på batteriet.

Krystallklar (2,4 GHz) digital overføring

Den digitale overføringen på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tap av data mellom senderen og hodetelefonene. De digitale signalene konverteres til analoge signaler ved slutten av overføringsprosessen. Sluttresultatet er utrolig lydkvalitet, med myk akustikk og minimalt tap av data.

Selvjusterende indre hodebånd for komfortabel tilpasning

Det indre hodebåndet til disse Philips-hodetelefonene gjør det enkelt å finne perfekt tilpasning til hodet. Mekanismen justeres automatisk slik at båndet føles komfortabelt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.2

av 5

18

Anmeldelser

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Tolles Equipment!!

Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Tolles Equipment!!

Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer

06/03/2020

Nederland

Nederland

Philips-ansatt

Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.

[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.

Fordeler

Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8700 Digital wireless headphones

Bruksdato 2018-03-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHD8700 Digital wireless headphones

Bruksdato 2018-03-06

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  • Tidlig tilgang til salg.
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