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Utgått
SHD8700/10
Trådløs musikk
Med denne hodetelefonen får du frihet til å se på TV og høre på musikk rundt om i huset. Digital overføring gir feilfritt mottak og god lyd. Dreiefunksjon for øredeksler og selvjusterende indre hodebånd sørger for ekstra tilpasning og komfort.
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Over øret
Med den smarte og raske ladefunksjonen kan batteriet lades helt opp på kort tid. Den gjenværende batterikapasiteten i batteriet fastslås av en intern krets, slik at innkommende spenning kan optimaliseres for rask opplading mens du samtidig får maksimal levetid på batteriet.
Den digitale overføringen på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tap av data mellom senderen og hodetelefonene. De digitale signalene konverteres til analoge signaler ved slutten av overføringsprosessen. Sluttresultatet er utrolig lydkvalitet, med myk akustikk og minimalt tap av data.
Det indre hodebåndet til disse Philips-hodetelefonene gjør det enkelt å finne perfekt tilpasning til hodet. Mekanismen justeres automatisk slik at båndet føles komfortabelt.
3.2
av 5
18
Anmeldelser
beckha
11/08/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Tolles Equipment!!
Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer
namibliebhaber
11/08/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Tolles Equipment!!
Ein Kopfhörer der die Erwartungen vollstens erfüllt. Verarbeitung solide; Inbetriebnahme einfach und problemlos; Sitz und Handling sehr gut; voller und angenehmer Ton; Super Preis-/Leistungsverhältnis
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8700 Kabelloser Digital-Kopfhörer
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Philips-ansatt
Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.
[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.
Fordeler
Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8700 Digital wireless headphones
Bruksdato 2018-03-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHD8700 Digital wireless headphones
Bruksdato 2018-03-06