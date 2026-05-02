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SHC5200/10
FM-overføring
Komfortabel form
Opptil 14 timers avspillingstid
Høyttalerdriveren på 32 mm er et kompakt, men likevel kraftig element for levering av lyd uten forvrengning med alle typer inngangseffekter.
Vanligvis kan hodetelefoner som du bruker utendørs, justeres ved å skyve et utvidbart hodebånd dit du vil ha det. Dette kan være upraktisk, siden det vanligvis må gjøres hver gang du bruker hodetelefonene. Få musikken raskere og enklere i øret med det fleksible, selvjusterende indre hodebåndet til disse hodetelefonene. Det justerer seg automatisk til hodets form og størrelse.
De holdbare og lette materialene i disse Philips-hodetelefonene gir bedre komfort ved langvarig bruk.
3.3
av 5
83
Anmeldelser
Hedelund
02/05/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Gode hørertelefoner til TV
Det er godt produkt og virker perfekt med mit TV, så jeg ikke forstyrer når det kun er mig der ser TV
Fordeler
Virker godt og prisdygtigt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner
Date of Use 2026-04-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner
Date of Use 2026-04-15
Janne258
11/05/2019
Sverige
Bra ljudkvalite,lätt att använda
Dessa är den bästa av de hörlurar jag provat men den kvaliten och ljud och hållbarhet är det få som kan konkurrera!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar
Manxjc
17/01/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Easy listening.
I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.
Fordeler
Light weight, easy to adjust volume.
Ulemper
None found so far.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone