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  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet

Trådløs HiFi-hodetelefon

SHC5200/10

3.3
| (83) Anmeldelser
Trådløs frihet
Beveg deg rundt i hjemmet for å nyte musikken uten kabelrot. Med den oppladbare og lette designen til Philips-hodetelefonene SHC5200/10 trenger du ikke tenke på brukstiden.
Se alle fordeler

Oppladbare og trådløse hodetelefoner

Trådløs frihet

  • FM-overføring

  • Komfortabel form

  • Opptil 14 timers avspillingstid

32 mm-høyttalerdriver med stor lydytelse

Høyttalerdriveren på 32 mm er et kompakt, men likevel kraftig element for levering av lyd uten forvrengning med alle typer inngangseffekter.

Selvjusterende indre hodebånd

Vanligvis kan hodetelefoner som du bruker utendørs, justeres ved å skyve et utvidbart hodebånd dit du vil ha det. Dette kan være upraktisk, siden det vanligvis må gjøres hver gang du bruker hodetelefonene. Få musikken raskere og enklere i øret med det fleksible, selvjusterende indre hodebåndet til disse hodetelefonene. Det justerer seg automatisk til hodets form og størrelse.

Lett design som gir bedre komfort ved langvarig bruk

De holdbare og lette materialene i disse Philips-hodetelefonene gir bedre komfort ved langvarig bruk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.3

av 5

83

Anmeldelser

02/05/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Gode hørertelefoner til TV

Det er godt produkt og virker perfekt med mit TV, så jeg ikke forstyrer når det kun er mig der ser TV

Fordeler

Virker godt og prisdygtigt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

Date of Use 2026-04-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC5200 Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

Date of Use 2026-04-15

11/05/2019

Sverige

Sverige

Bra ljudkvalite,lätt att använda

Dessa är den bästa av de hörlurar jag provat men den kvaliten och ljud och hållbarhet är det få som kan konkurrera!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC5200 Trådlösa HiFi-hörlurar

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Easy listening.

I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.

Fordeler

Light weight, easy to adjust volume.

Ulemper

None found so far.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.