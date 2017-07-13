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Utgått
SHC5100/10
Trådløs frihet
Beveg deg rundt i hjemmet for å nyte musikken uten kabelrot. Med den oppladbare og lette designen til Philips-hodetelefonene SHC5100/10 trenger du ikke tenke på brukstiden.
Over øret
Vanligvis kan hodetelefoner som du bruker utendørs, justeres ved å skyve et utvidbart hodebånd dit du vil ha det. Dette kan være upraktisk, siden det vanligvis må gjøres hver gang du bruker hodetelefonene. Få musikken raskere og enklere i øret med det fleksible, selvjusterende indre hodebåndet til disse hodetelefonene. Det justerer seg automatisk til hodets form og størrelse.
Høyttalerdriveren på 32 mm er et kompakt, men likevel kraftig element for levering av lyd uten forvrengning med alle typer inngangseffekter.
Med høyfrekvent, trådløs FM-overføring som går gjennom vegger, kan du til og med lytte til musikk i et annet rom.
3.5
av 5
90
Anmeldelser
tjena59
13/07/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Tror det blir svårt att hitta något bättre i samma prisklass!
Har haft dessa lurar i snart ca 3 1/2 år och inte varit missnöjd med någonting än så länge, och hoppas att jag inte stöter på något som skulle ändra på min uppfattning om denna produkt längre fram.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5100 Wireless HiFi Headphone
jac66
26/06/2019
United Kingdom
Just about to purchase my third pair.
Had these head phones for as long as I can remember. I can honestly say I use them everyday to listen to the TV. I use them in the morning before I go to work to listen to the TV while my husband is still asleep. I use them when I am working around the house and in the garden. I have a large garden and the headphones work in every corner of the garden. I have got my moneys worth from the previous pairs as I have worn them out from constant use. Would be lost without them.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5100 Wireless HiFi Headphone
prestonspoetry
13/05/2017
United Kingdom
Fantastic
I had all my old LPS and singles in the loft. My sons bought me a cheap record deck but the speakers were terrible. They then bought me a set of Philips headphones. Wow! I could put a record on in my study, go out and do the gardening listening to all my old records with a better quality than I'd ever heard them before!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC5100 Wireless HiFi Headphone