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Utgått

Trådløs hodetelefon

SHC1300/00

2.9

| (46) Anmeldelser

IR-trådløs

Med de trådløse hodetelefonene med infrarød tilkobling får du både suveren kvalitet og høy brukervennlighet når du ser på TV eller lytter til musikk hjemme.

Se alle fordeler

For TV

IR-trådløs

Lett design som gir bedre komfort ved langvarig bruk

De holdbare og lette materialene i disse Philips-hodetelefonene gir bedre komfort ved langvarig bruk.

Høyfrekvent RF sikrer klart og tydelig mottak

Bruk av høyfrekvensmodulasjon (RF) for overføring sikrer klart og tydelig mottak.

Enkel og rask konfigurering

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.9

av 5

46

Anmeldelser

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Fordeler

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Ulemper

niente da segnalare.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Bruksdato 2018-12-31

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Bruksdato 2018-12-31

02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Fordeler

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Ulemper

visiblement Philips ne le produit plus

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Bruksdato 2017-11-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Bruksdato 2017-11-02

27/01/2019

France

France

Super, je ne veut que celui ci.

Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHC1300 Casque hi-fi sans fil

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