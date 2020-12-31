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Utgått
SHC1300/00
IR-trådløs
Med de trådløse hodetelefonene med infrarød tilkobling får du både suveren kvalitet og høy brukervennlighet når du ser på TV eller lytter til musikk hjemme.
De holdbare og lette materialene i disse Philips-hodetelefonene gir bedre komfort ved langvarig bruk.
Bruk av høyfrekvensmodulasjon (RF) for overføring sikrer klart og tydelig mottak.
2.9
av 5
46
Anmeldelser
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Fordeler
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Ulemper
niente da segnalare.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Bruksdato 2018-12-31
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Bruksdato 2018-12-31
02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Fordeler
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Ulemper
visiblement Philips ne le produit plus
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Bruksdato 2017-11-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Bruksdato 2017-11-02
Herminie
27/01/2019
France
Super, je ne veut que celui ci.
Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHC1300 Casque hi-fi sans fil