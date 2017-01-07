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Utgått
Høyoppløselig lyd
Philips SHB9250 med Bluetooth har kvittet seg med kablene, men ikke lydkvaliteten. Hodetelefonene har dyp bass og krystallklar lyd, og du kan enkelt bytte fra musikk til telefonsamtaler. De myke øredekslene gir dessuten god komfort når du er på farten.
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Paring med flere enheter lar deg koble Bluetooth-hodetelefonene fra Philips med to Bluetooth-aktiverte enheter samtidig. Par med de to enhetene for å nyte filmer og musikk, og ta deg av eventuelle telefonsamtaler.
Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Disse hodetelefonene oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsning.
4.3
av 5
32
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Digitur
01/08/2016
Deutschland
Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super
Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Devil6
14/03/2016
Deutschland
Sehr gutes Produkt
Perfekter klang Cooles Design Würde es zu hundert Prozent weiter empfehlen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Faktiske resultater kan variere
Når du bruker den medfølgende kabelen til hodetelefonene