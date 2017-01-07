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Utgått

Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner

SHB9250/00

4.3

| (32) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

Høyoppløselig lyd

Philips SHB9250 med Bluetooth har kvittet seg med kablene, men ikke lydkvaliteten. Hodetelefonene har dyp bass og krystallklar lyd, og du kan enkelt bytte fra musikk til telefonsamtaler. De myke øredekslene gir dessuten god komfort når du er på farten.

Se alle fordeler

med digital bassforsterkning

Høyoppløselig lyd

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

Bassforbedring med ett trykk for en dyp og dynamisk bass

Paring med flere enheter spiller av musikk og samtaler på to enheter samtidig

Paring med flere enheter lar deg koble Bluetooth-hodetelefonene fra Philips med to Bluetooth-aktiverte enheter samtidig. Par med de to enhetene for å nyte filmer og musikk, og ta deg av eventuelle telefonsamtaler.

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Disse hodetelefonene oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsning.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

32

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

3
2

07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

01/08/2016

Deutschland

Deutschland

Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super

Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

14/03/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

Perfekter klang Cooles Design Würde es zu hundert Prozent weiter empfehlen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Faktiske resultater kan variere

  2. Når du bruker den medfølgende kabelen til hodetelefonene