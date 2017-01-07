Ich teste den Kopfhörer nun seit etwa einem Monat. Schon beim Auspacken fällt einem das schlichte aber wirklich schöne Design des Kopfhörer auf. Wie in den Angaben des Händlers zu erkennen ist, ist der Kopfhörer für einen kabellosen Gebrauch konzipiert. Im Lieferumfang ist jedoch auch ein Auxkabel dabei, welches ermöglicht den Kopfhörer auch mit älteren Geräten oder beispielsweise einem PC nutzen zu können. Zunächst testete ich den Kopfhörer mit einem Androidhandy welches sich via Bluetooth mit dem SHB9250 verbinden lies. Die Anleitung und Benutzung ist hierbei sehr einfach zu verstehen und ohne langes studieren der Anleitung frei anzuwenden. Noch einfacher gestaltete sich die Benutzung jedoch mit meinem neuen Handy welches über die NFC Verbindung verfügt. Hierbei müssen der Kopfhörer und das Handy lediglich an dem mit einem N gekennzeichneten Punkt zusammengehalten werden. Schon steht die kabellose Verbindung. Diese Verbindungsart funktioniert auch, wenn der Kopfhörer noch ausgeschaltet ist. Auch das Touchfeld auf dem Kopfhörer ermöglicht einen besonderen Komfort. So muss man sein Handy nicht erst aus der Tasche kramen oder beim entspannen lästige Sperrcodes oder sonstiges eingeben um die Lautstärke zu ändern, zum nächsten Lied zu wechseln, das Lied auf Pause zu stellen oder gar einen Anruf anzunehmen. Auf diese Art ist der Kopfhörer selbst beim Fahrradfahren mein täglicher kleiner praktischer Begleiter. Nun zum Klang. Ich habe schon sehr viele Kopfhörer benutzt. Auch in unterschiedlichen Preiskategorien. Zunächst, der SHB9250 ist seinen Preis absolut wert. Ob Klassik, Rock, Metal, Pop,Elektro oder gar Hörbücher. Der Klang ist immer wahnsinnig sauber. Es ist ein wahrer Musikgenuss! Höhen wie auch Tiefen und ein toller Bass,alles ist vorhanden. Ich war fast schon überrascht, was dieses kleine Wunder kann. Der Akku des Geräts hält wirklich lange. Der Kopfhörer ist mit jedem handelsüblichen Handyladekabel zu nutzen. Natürlich wird auch hier ein Kabel mitgeliefert. Abschließend ist zu sagen, dass mich der Kopfhörer bisher voll und ganz überzeugt. Der einzige Mangel ist vlt., dass man beim Fahrradfahren den Wind in der Hörmuschel wahrnimmt, der Kopfhörer das Ohr also nicht komplett umschließt. Dass spricht jedoch wieder für seinen Tragekomfort! Keine riesigen unbequemen Hörmuscheln, der Kopfhörer ist super angenehm zu tragen und mein persönliches Soundwunder. Auch das Telefonieren über den Kopfhörer funktioniert. Und zu all dem, hat man kein lästiges Kabelgewirr mehr! Was will man mehr!